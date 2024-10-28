Рейтинг@Mail.ru
ИИ выявил более 1,5 тысячи нарушений парковки около мусорок в Подмосковье - РИА Новости, 28.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
11:51 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/podmoskove-1980468511.html
ИИ выявил более 1,5 тысячи нарушений парковки около мусорок в Подмосковье
ИИ выявил более 1,5 тысячи нарушений парковки около мусорок в Подмосковье - РИА Новости, 28.10.2024
ИИ выявил более 1,5 тысячи нарушений парковки около мусорок в Подмосковье
Свыше 1,5 тысячи нарушений правил парковки около контейнерных площадок выявил искусственный интеллект с начала запуска проекта в июне этого года, сообщает... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T11:51
2024-10-28T11:51
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
искусственный интеллект (ии)
штрафы
авто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/19/1905098661_0:0:3289:1850_1920x0_80_0_0_9cda2c174c1fba5249370994a1a01d6e.jpg
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Свыше 1,5 тысячи нарушений правил парковки около контейнерных площадок выявил искусственный интеллект с начала запуска проекта в июне этого года, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. Кроме того, было вынесено более 100 постановлений об административных правонарушениях на сумму 620 тысяч рублей. "Автомобили, припаркованные около контейнерных площадок, создают неудобства для жителей и перегораживают путь мусоровозам. Теперь такие нарушения отслеживаются с помощью нейросети. ИИ-технология способна фиксировать транспортное средство и определять его госномер", – рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что к проекту уже подключили почти 400 видеокамер. Искусственный интеллект каждый день анализирует видеопоток с камер системы "Безопасный регион" и выявляет автомобили, которые припаркованы рядом с контейнерными площадками. Так, на основе полученных данных автоматически формируется задание на проверку. И если ответственный исполнитель подтверждает нарушение, то в отношении водителя составляется протокол об административном правонарушении.
https://ria.ru/20241024/podmoskove-1979891103.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/19/1905098661_560:0:3289:2047_1920x0_80_0_0_6636e8369f90106e293c1a1ca352d0a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), искусственный интеллект (ии), штрафы, авто
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Искусственный интеллект (ИИ), Штрафы, Авто

ИИ выявил более 1,5 тысячи нарушений парковки около мусорок в Подмосковье

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВывоз мусора
Вывоз мусора - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Вывоз мусора
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Свыше 1,5 тысячи нарушений правил парковки около контейнерных площадок выявил искусственный интеллект с начала запуска проекта в июне этого года, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Кроме того, было вынесено более 100 постановлений об административных правонарушениях на сумму 620 тысяч рублей.
"Автомобили, припаркованные около контейнерных площадок, создают неудобства для жителей и перегораживают путь мусоровозам. Теперь такие нарушения отслеживаются с помощью нейросети. ИИ-технология способна фиксировать транспортное средство и определять его госномер", – рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба.
Она отметила, что к проекту уже подключили почти 400 видеокамер.
Искусственный интеллект каждый день анализирует видеопоток с камер системы "Безопасный регион" и выявляет автомобили, которые припаркованы рядом с контейнерными площадками.
Так, на основе полученных данных автоматически формируется задание на проверку. И если ответственный исполнитель подтверждает нарушение, то в отношении водителя составляется протокол об административном правонарушении.
Камера слежения - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
На подмосковных ж/д станциях установили 20 камер для фиксации нарушений
24 октября, 18:56
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Искусственный интеллект (ИИ)ШтрафыАвто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала