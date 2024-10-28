https://ria.ru/20241028/podmoskove-1980468511.html

ИИ выявил более 1,5 тысячи нарушений парковки около мусорок в Подмосковье

ИИ выявил более 1,5 тысячи нарушений парковки около мусорок в Подмосковье - РИА Новости, 28.10.2024

ИИ выявил более 1,5 тысячи нарушений парковки около мусорок в Подмосковье

Свыше 1,5 тысячи нарушений правил парковки около контейнерных площадок выявил искусственный интеллект с начала запуска проекта в июне этого года, сообщает... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T11:51

2024-10-28T11:51

2024-10-28T11:51

новости подмосковья

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Свыше 1,5 тысячи нарушений правил парковки около контейнерных площадок выявил искусственный интеллект с начала запуска проекта в июне этого года, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. Кроме того, было вынесено более 100 постановлений об административных правонарушениях на сумму 620 тысяч рублей. "Автомобили, припаркованные около контейнерных площадок, создают неудобства для жителей и перегораживают путь мусоровозам. Теперь такие нарушения отслеживаются с помощью нейросети. ИИ-технология способна фиксировать транспортное средство и определять его госномер", – рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что к проекту уже подключили почти 400 видеокамер. Искусственный интеллект каждый день анализирует видеопоток с камер системы "Безопасный регион" и выявляет автомобили, которые припаркованы рядом с контейнерными площадками. Так, на основе полученных данных автоматически формируется задание на проверку. И если ответственный исполнитель подтверждает нарушение, то в отношении водителя составляется протокол об административном правонарушении.

https://ria.ru/20241024/podmoskove-1979891103.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), искусственный интеллект (ии), штрафы, авто