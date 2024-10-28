https://ria.ru/20241028/podmoskove-1980468511.html
ИИ выявил более 1,5 тысячи нарушений парковки около мусорок в Подмосковье
ИИ выявил более 1,5 тысячи нарушений парковки около мусорок в Подмосковье - РИА Новости, 28.10.2024
ИИ выявил более 1,5 тысячи нарушений парковки около мусорок в Подмосковье
Свыше 1,5 тысячи нарушений правил парковки около контейнерных площадок выявил искусственный интеллект с начала запуска проекта в июне этого года, сообщает... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T11:51
2024-10-28T11:51
2024-10-28T11:51
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Свыше 1,5 тысячи нарушений правил парковки около контейнерных площадок выявил искусственный интеллект с начала запуска проекта в июне этого года, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. Кроме того, было вынесено более 100 постановлений об административных правонарушениях на сумму 620 тысяч рублей. "Автомобили, припаркованные около контейнерных площадок, создают неудобства для жителей и перегораживают путь мусоровозам. Теперь такие нарушения отслеживаются с помощью нейросети. ИИ-технология способна фиксировать транспортное средство и определять его госномер", – рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что к проекту уже подключили почти 400 видеокамер. Искусственный интеллект каждый день анализирует видеопоток с камер системы "Безопасный регион" и выявляет автомобили, которые припаркованы рядом с контейнерными площадками. Так, на основе полученных данных автоматически формируется задание на проверку. И если ответственный исполнитель подтверждает нарушение, то в отношении водителя составляется протокол об административном правонарушении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), искусственный интеллект (ии), штрафы, авто
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Искусственный интеллект (ИИ), Штрафы, Авто
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Свыше 1,5 тысячи нарушений правил парковки около контейнерных площадок выявил искусственный интеллект с начала запуска проекта в июне этого года, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Кроме того, было вынесено более 100 постановлений об административных правонарушениях на сумму 620 тысяч рублей.
"Автомобили, припаркованные около контейнерных площадок, создают неудобства для жителей и перегораживают путь мусоровозам. Теперь такие нарушения отслеживаются с помощью нейросети. ИИ-технология способна фиксировать транспортное средство и определять его госномер", – рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба.
Она отметила, что к проекту уже подключили почти 400 видеокамер.
Искусственный интеллект каждый день анализирует видеопоток с камер системы "Безопасный регион" и выявляет автомобили
, которые припаркованы рядом с контейнерными площадками.
Так, на основе полученных данных автоматически формируется задание на проверку. И если ответственный исполнитель подтверждает нарушение, то в отношении водителя составляется протокол об административном правонарушении.