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Фонд Народного единства для поддержки СВО учредили в Нижегородской области - РИА Новости, 28.10.2024
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Нижегородская область
 
17:00 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/podderzhka-1980538993.html
Фонд Народного единства для поддержки СВО учредили в Нижегородской области
Фонд Народного единства для поддержки СВО учредили в Нижегородской области - РИА Новости, 28.10.2024
Фонд Народного единства для поддержки СВО учредили в Нижегородской области
Фонд Народного единства, средства которого будут направлять на поддержку добровольцев-участников СВО, создали в Нижегородской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T17:00
2024-10-28T17:00
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 окт — РИА Новости. Фонд Народного единства, средства которого будут направлять на поддержку добровольцев-участников СВО, создали в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона. Фонд Народного единства учредило правительство Нижегородской области при поддержке предпринимательского сообщества региона. "Фонд будет формироваться за счет добровольных пожертвований от организаций и предприятий, работающих в Нижегородской области. Также взносы смогут направить и физические лица. Собранные средства направят на поддержку добровольцев, заключивших контракт с министерством обороны РФ на территории региона", - говорится в сообщении. Организация, заключившая соглашение о сотрудничестве, становится партнером фонда, получая при этом гарантию поддержки со стороны правительства Нижегородской области. Речь идет, например, о предоставлении субсидий, грантов или иных действующих форм поддержки бизнеса за счет средств областного бюджета. В свою очередь перечисления в фонд будут осуществляться ежеквартально в размере не менее 5% от налоговой базы для расчета налога на прибыль. Также будет предусмотрена возможность пожертвований организаций, работающих по упрощенной системе налогообложения (УСН), размер взноса для них составит 1% от дохода. "С созданием фонда появляется правовой механизм для того, чтобы объединить и систематизировать поступление помощи от организаций, большинство из которых активно участвует в поддержке добровольцев с самого начала, вносит свой вклад в общее дело так же, как это исторически было принято на нижегородской земле. Когда-то именно в Нижнем Новгороде было сформировано Народное ополчение, а Козьма Минин занимался сбором первой пятины, или "пятой деньги". Этот чрезвычайный налог был введен правительством с согласия Земского собора весной 1614 года", - отмечается в сообщении. Для оформления партнерства с фондом предусматривается электронный формат подписания соглашения и пожертвований. Финансовое пожертвование от имени юридического или физического лица можно будет сделать по официальным реквизитам фонда. Также можно будет обратиться лично в одно из 12 отделений фонда, начинающих работу на территории Нижегородской области.
https://ria.ru/20241025/lyulin-1980011831.html
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нижегородская область, россия, нижний новгород
Нижегородская область, Нижегородская область, Россия, Нижний Новгород

Фонд Народного единства для поддержки СВО учредили в Нижегородской области

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 окт — РИА Новости. Фонд Народного единства, средства которого будут направлять на поддержку добровольцев-участников СВО, создали в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
Фонд Народного единства учредило правительство Нижегородской области при поддержке предпринимательского сообщества региона.
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"Фонд будет формироваться за счет добровольных пожертвований от организаций и предприятий, работающих в Нижегородской области. Также взносы смогут направить и физические лица. Собранные средства направят на поддержку добровольцев, заключивших контракт с министерством обороны РФ на территории региона", - говорится в сообщении.
Организация, заключившая соглашение о сотрудничестве, становится партнером фонда, получая при этом гарантию поддержки со стороны правительства Нижегородской области. Речь идет, например, о предоставлении субсидий, грантов или иных действующих форм поддержки бизнеса за счет средств областного бюджета. В свою очередь перечисления в фонд будут осуществляться ежеквартально в размере не менее 5% от налоговой базы для расчета налога на прибыль. Также будет предусмотрена возможность пожертвований организаций, работающих по упрощенной системе налогообложения (УСН), размер взноса для них составит 1% от дохода.
"С созданием фонда появляется правовой механизм для того, чтобы объединить и систематизировать поступление помощи от организаций, большинство из которых активно участвует в поддержке добровольцев с самого начала, вносит свой вклад в общее дело так же, как это исторически было принято на нижегородской земле. Когда-то именно в Нижнем Новгороде было сформировано Народное ополчение, а Козьма Минин занимался сбором первой пятины, или "пятой деньги". Этот чрезвычайный налог был введен правительством с согласия Земского собора весной 1614 года", - отмечается в сообщении.
Для оформления партнерства с фондом предусматривается электронный формат подписания соглашения и пожертвований. Финансовое пожертвование от имени юридического или физического лица можно будет сделать по официальным реквизитам фонда. Также можно будет обратиться лично в одно из 12 отделений фонда, начинающих работу на территории Нижегородской области.
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