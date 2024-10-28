https://ria.ru/20241028/pobeda-1980492372.html

"Победа" перешла на зимнее расписание полетов

"Победа" перешла на зимнее расписание полетов - РИА Новости, 28.10.2024

"Победа" перешла на зимнее расписание полетов

Лоукостер "Победа" (группа "Аэрофлот") с 27 октября перешел на зимнее расписание полетов, которое будет действовать по 29 марта 2025 года. РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T13:28

2024-10-28T13:28

2024-10-28T13:28

пресс-релизы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779403757_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_25947bf7426f09b51d2c72f7431de143.jpg

МОСКВА, 28 окт - пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Лоукостер "Победа" (группа "Аэрофлот") с 27 октября перешел на зимнее расписание полетов, которое будет действовать по 29 марта 2025 года. В новом сезоне авиакомпания будет выполнять полеты по 84 направлениям, из которых 68— внутренние маршруты. Из московского аэропорта Внуково самолеты авиакомпании "Победа" будут летать по более чем 24 направлениям, в том числе международным – в Астрахань, Екатеринбург, Калининград, Махачкалу, Минеральные Воды, Новосибирск, Пермь, Самару, Санкт-Петербург, Саратов, Сочи, Тюмень, Ульяновск, Уфу и Челябинск, а также в Абу-Даби, Дубай (ОАЭ), Стамбул, Аланию, Анталию (Турция), Гюмри (Армения), Самарканд, Ташкент (Узбекистан), Ош (Киргизия). Из московского аэропорта Шереметьево "Победа" в зимнем сезоне будет летать в Астрахань, Барнаул, Владикавказ, Волгоград, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Калининград, Киров, Красноярск, Махачкалу, Минеральные Воды, Мурманск, Назрань, Нальчик, Нижнекамск, Новосибирск, Омск, Пермь, Самару, Санкт-Петербург, Саратов, Сочи, Ставрополь, Уфу, Чебоксары и Челябинск. В рамках межрегиональной сети полетов запланированы рейсы из Санкт-Петербурга в Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Екатеринбург, Калининград, Киров, Махачкалу, Нижнекамск, Пермь, Самару, Саратов, Ставрополь, Ульяновск, Чебоксары, Челябинск. Из Сочи – в Екатеринбург, Казань, Киров, Пермь, Самару, Саратов, Уфу и Челябинск, а также в Сургут из Казани и Махачкалы, а из Калининграда в Екатеринбург. В зимнем сезоне продолжат выполняться рейсы в Стамбул (Турция) из Владикавказа, Волгограда, Ставрополя, Казани и Махачкалы, а также из Махачкалы в Абу-Даби и Дубай (ОАЭ).Заявка на размещение пресс-релиза

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы