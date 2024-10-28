https://ria.ru/20241028/peskov-1980587388.html

Российские ученые остаются открытыми всему миру, заявил Песков

Российские ученые остаются открытыми всему миру, заявил Песков - РИА Новости, 28.10.2024

Российские ученые остаются открытыми всему миру, заявил Песков

Российские ученые остаются открытыми всему миру, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что закрытые сейчас направления международного... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T20:43

2024-10-28T20:43

2024-10-28T20:50

наука

россия

дмитрий песков

мгу имени м. в. ломоносова

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Российские ученые остаются открытыми всему миру, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что закрытые сейчас направления международного сотрудничества для российских ученых будут со временем восстановлены. Песков принял участие в торжественной церемонии награждения X Всероссийской премии "За верность науке". Пресс-секретарь российского президента вручил награду в номинации "Российская наука - миру". Победителем стал проект МГУ "Международный фестиваль "Наука 0+". "Наши ученые продолжают оставаться открытыми всему миру. Наши ученые ездят в другие страны, в другие научные организации, работают там, обогатившись чем-то новым, возвращаются к нам", - сказал Песков на X Всероссийской премии "За верность науке". Пресс-секретарь российского президента заметил, что международные контакты создают необходимые условия для прогресса, подчеркнув, что наука не может развиваться "под стеклянным колпаком". Кроме того, Песков отметил, что те страны, которые прервали сотрудничество с российскими учеными, со временем его возобновят. "Сейчас очень непросто… Какие-то старые направления в какой-то степени отвалились. Они отвалились на время, все восстановится", - подчеркнул он. Премия проводится в рамках объявленного президентом РФ Десятилетия науки и технологий и включает в себя девять номинаций, четыре из которых новые: "Автор цифрового контента", "Признание", "Наука — детям" и "Специальный приз имени Христофора Леденцова". На премию в этом году поступило 1,8 тысячи заявок из 80 регионов России. Это новый рекорд, который превышает показатель прошлого года почти в 1,5 раза. Самой популярной стала новая номинация "Наука — детям", направленная на популяризацию науки и техники среди юных россиян.

https://ria.ru/20241028/nauka-1980138440.html

https://ria.ru/20241026/uchenye-1980198401.html

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россия, дмитрий песков, мгу имени м. в. ломоносова