https://ria.ru/20241028/peskov-1980583381.html
Песков ответил на обвинения Нидерландов в кибератаках
Песков ответил на обвинения Нидерландов в кибератаках - РИА Новости, 28.10.2024
Песков ответил на обвинения Нидерландов в кибератаках
России нет смысла реагировать на обвинения в кибератаках, которые звучат из Нидерландов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T20:11
2024-10-28T20:11
2024-10-28T20:28
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. России нет смысла реагировать на обвинения в кибератаках, которые звучат из Нидерландов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В ежегодном докладе Национального координатора о цифровой безопасности Нидерландов, опубликованном в понедельник, говорится о том, что Россия и Китай якобы усиливают кибератаки против королевства и его союзников."Какую-то аргументацию приводят?" - уточнил Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать заявления из Нидерландов."Нет смысла даже реагировать", - добавил он, получив отрицательный ответ.Запад не раз обвинял РФ во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Россия все обвинения отвергла, заявив, что никаких доказательств западные страны не представили.Москва неоднократно заявляла, что готова к диалогу по кибербезопасности. Китай также отвергал причастность к кибератакам, называя такие обвинения политическим фарсом.
https://ria.ru/20240905/obvinenie-1970929353.html
https://ria.ru/20241024/roskomnadzor-1979792486.html
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нидерланды, в мире, россия, китай, дмитрий песков
Нидерланды, В мире, Россия, Китай, Дмитрий Песков
Песков ответил на обвинения Нидерландов в кибератаках
Песков: России нет смысла реагировать на обвинения Нидерландов в кибератаках