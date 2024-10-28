https://ria.ru/20241028/peskov-1980583381.html

Песков ответил на обвинения Нидерландов в кибератаках

Песков ответил на обвинения Нидерландов в кибератаках - РИА Новости, 28.10.2024

Песков ответил на обвинения Нидерландов в кибератаках

России нет смысла реагировать на обвинения в кибератаках, которые звучат из Нидерландов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T20:11

2024-10-28T20:11

2024-10-28T20:28

нидерланды

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россия

китай

дмитрий песков

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. России нет смысла реагировать на обвинения в кибератаках, которые звучат из Нидерландов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В ежегодном докладе Национального координатора о цифровой безопасности Нидерландов, опубликованном в понедельник, говорится о том, что Россия и Китай якобы усиливают кибератаки против королевства и его союзников."Какую-то аргументацию приводят?" - уточнил Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать заявления из Нидерландов."Нет смысла даже реагировать", - добавил он, получив отрицательный ответ.Запад не раз обвинял РФ во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Россия все обвинения отвергла, заявив, что никаких доказательств западные страны не представили.Москва неоднократно заявляла, что готова к диалогу по кибербезопасности. Китай также отвергал причастность к кибератакам, называя такие обвинения политическим фарсом.

https://ria.ru/20240905/obvinenie-1970929353.html

https://ria.ru/20241024/roskomnadzor-1979792486.html

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