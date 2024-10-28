https://ria.ru/20241028/peskov-1980576920.html

Песков прокомментировал вручение премии "За верность науке"

Песков прокомментировал вручение премии "За верность науке" - РИА Новости, 28.10.2024

Песков прокомментировал вручение премии "За верность науке"

Российская наука обязана ежегодно показывать конкретный результат, так как страна должна "успеть на поезд" технологического перевооружения, считает... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T19:37

2024-10-28T19:37

2024-10-28T19:37

наука

общество

технологии

россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Российская наука обязана ежегодно показывать конкретный результат, так как страна должна "успеть на поезд" технологического перевооружения, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Процессы суверенизации всех областей нашей жизни, суверенизация экономики, необходимость, скажем так, успеть на поезд технологического перевооружения... обязывает науку ежегодно демонстрировать конкретные результаты, причем не только в фундаментальной науке, но и в прикладной. Без этого развитие страны будет невозможно. Это, конечно, огромная возможность для науки, но и огромная ответственность. И учёные, и вся наша система науки должны это понимать", - сказал Песков журналистам перед церемонией вручения Всероссийской премии "За верность науке". Он добавил, что у российской науки в следующие 10 лет есть блестящие перспективы. Песков также указал на то, что интерес к премии "За верность науке" ежегодно растет, каждый год увеличивается количество регионов, которые принимают в ней участие, подаётся все больше и больше заявок. "Хочется только пожелать успехов всем тем, кто готов, хочет и может заниматься популяризацией науки", - добавил представитель Кремля. Премия проводится в рамках объявленного президентом России Владимиром Путиным Десятилетия науки и технологий, она включает в себя девять номинаций, четыре из которых новые: "Автор цифрового контента", "Признание", "Наука - детям" и "Специальный приз имени Христофора Леденцова". На премию в этом году поступило 1,8 тысяч заявок из 80 регионов России. Это новый рекорд, который превышает показатель прошлого года почти в 1,5 раза. Самой популярной стала новая номинация "Наука - детям", направленная на популяризацию науки и техники среди юных россиян.

https://ria.ru/20240906/peskov-1971138441.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, технологии, россия, дмитрий песков, владимир путин