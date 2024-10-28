https://ria.ru/20241028/peskov-1980482245.html
Песков рассказал о контактах Путина со сторонами ближневосточного конфликта
Песков рассказал о контактах Путина со сторонами ближневосточного конфликта - РИА Новости, 28.10.2024
Песков рассказал о контактах Путина со сторонами ближневосточного конфликта
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что у президента России Владимира Путина в эти выходные не было контактов с руководством стран, РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T12:45
2024-10-28T12:45
2024-10-28T12:45
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что у президента России Владимира Путина в эти выходные не было контактов с руководством стран, вовлеченных в ближневосточный конфликт. "Нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о наличии контактов у Путина в эти выходные с лидерами стран, вовлеченных в ближневосточный конфликт.
https://ria.ru/20241027/peskov-1980347454.html
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россия, дмитрий песков, владимир путин
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков рассказал о контактах Путина со сторонами ближневосточного конфликта
Песков: у Путина не было контактов со сторонами ближневосточного конфликта