https://ria.ru/20241028/peskov-1980482245.html

Песков рассказал о контактах Путина со сторонами ближневосточного конфликта

Песков рассказал о контактах Путина со сторонами ближневосточного конфликта - РИА Новости, 28.10.2024

Песков рассказал о контактах Путина со сторонами ближневосточного конфликта

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что у президента России Владимира Путина в эти выходные не было контактов с руководством стран, РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T12:45

2024-10-28T12:45

2024-10-28T12:45

россия

дмитрий песков

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915754527_0:153:3125:1911_1920x0_80_0_0_0f238f81ded340d5be913352a94b8fc7.jpg

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что у президента России Владимира Путина в эти выходные не было контактов с руководством стран, вовлеченных в ближневосточный конфликт. "Нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о наличии контактов у Путина в эти выходные с лидерами стран, вовлеченных в ближневосточный конфликт.

https://ria.ru/20241027/peskov-1980347454.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, дмитрий песков, владимир путин