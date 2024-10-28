https://ria.ru/20241028/peskov-1980480536.html

Песков рассказал о контактах России со сторонами ближневосточного конфликта

Песков рассказал о контактах России со сторонами ближневосточного конфликта - РИА Новости, 28.10.2024

Песков рассказал о контактах России со сторонами ближневосточного конфликта

Россия поддерживает контакты со всеми сторонами ближневосточного конфликта - и с Ираном, и с Израилем, и с Палестиной, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T12:39

2024-10-28T12:39

2024-10-28T12:39

в мире

россия

иран

израиль

дмитрий песков

хамас

хезболла

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Россия поддерживает контакты со всеми сторонами ближневосточного конфликта - и с Ираном, и с Израилем, и с Палестиной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "На этот вопрос уже отвечал наш президент. Россия поддерживает контакты со всеми странами этого конфликта. У нас есть контакты и с Тегераном, у нас есть контакты и с израильтянами, и с палестинцами. Мы поддерживаем эти контакты", - сказал Песков журналистам на вопрос, как Кремль видит ситуацию на Ближнем Востоке и есть ли контакты со сторонами конфликта. Израиль в ночь на субботу атаковал с воздуха военные объекты на территории Ирана в ответ на массированный ракетный обстрел со стороны иранцев, которые назвали свои действия актом самообороны и ответом на ликвидацию лидеров движений ХАМАС и "Хезболлах".

https://ria.ru/20240416/putin-1940401544.html

россия

иран

израиль

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в мире, россия, иран, израиль, дмитрий песков, хамас, хезболла