https://ria.ru/20241028/peskov-1980476246.html
Песков прокомментировал эскалацию на Ближнем Востоке
Песков прокомментировал эскалацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 28.10.2024
Песков прокомментировал эскалацию на Ближнем Востоке
Чрезвычайно напряженная обстановка сохраняется на Ближнем Востоке, важно способствовать сдержанности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T12:23
2024-10-28T12:23
2024-10-28T12:35
ближний восток
дмитрий песков
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в мире
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Чрезвычайно напряженная обстановка сохраняется на Ближнем Востоке, важно способствовать сдержанности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы продолжаем это делать и будем продолжать. Сейчас очень важно сохранять чрезвычайно напряженную обстановку в регионе. И, конечно, очень важно сейчас способствовать сдержанности в этом плане", - сказал Песков.
https://ria.ru/20241024/briks-1979760202.html
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ближний восток, дмитрий песков, россия, в мире
Ближний Восток, Дмитрий Песков, Россия, В мире
Песков прокомментировал эскалацию на Ближнем Востоке
Песков: важно способствовать сдержанности на Ближнем Востоке