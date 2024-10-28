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Песков прокомментировал эскалацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 28.10.2024
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12:23 28.10.2024 (обновлено: 12:35 28.10.2024)
https://ria.ru/20241028/peskov-1980476246.html
Песков прокомментировал эскалацию на Ближнем Востоке
Песков прокомментировал эскалацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 28.10.2024
Песков прокомментировал эскалацию на Ближнем Востоке
Чрезвычайно напряженная обстановка сохраняется на Ближнем Востоке, важно способствовать сдержанности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T12:23
2024-10-28T12:35
ближний восток
дмитрий песков
россия
в мире
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Чрезвычайно напряженная обстановка сохраняется на Ближнем Востоке, важно способствовать сдержанности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы продолжаем это делать и будем продолжать. Сейчас очень важно сохранять чрезвычайно напряженную обстановку в регионе. И, конечно, очень важно сейчас способствовать сдержанности в этом плане", - сказал Песков.
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ближний восток, дмитрий песков, россия, в мире
Ближний Восток, Дмитрий Песков, Россия, В мире
Песков прокомментировал эскалацию на Ближнем Востоке

Песков: важно способствовать сдержанности на Ближнем Востоке

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Чрезвычайно напряженная обстановка сохраняется на Ближнем Востоке, важно способствовать сдержанности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы продолжаем это делать и будем продолжать. Сейчас очень важно сохранять чрезвычайно напряженную обстановку в регионе. И, конечно, очень важно сейчас способствовать сдержанности в этом плане", - сказал Песков.
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