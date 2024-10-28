https://ria.ru/20241028/peskov-1980476246.html

Песков прокомментировал эскалацию на Ближнем Востоке

Песков прокомментировал эскалацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 28.10.2024

Песков прокомментировал эскалацию на Ближнем Востоке

Чрезвычайно напряженная обстановка сохраняется на Ближнем Востоке, важно способствовать сдержанности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T12:23

2024-10-28T12:23

2024-10-28T12:35

ближний восток

дмитрий песков

россия

в мире

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Чрезвычайно напряженная обстановка сохраняется на Ближнем Востоке, важно способствовать сдержанности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы продолжаем это делать и будем продолжать. Сейчас очень важно сохранять чрезвычайно напряженную обстановку в регионе. И, конечно, очень важно сейчас способствовать сдержанности в этом плане", - сказал Песков.

https://ria.ru/20241024/briks-1979760202.html

ближний восток

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ближний восток, дмитрий песков, россия, в мире