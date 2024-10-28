https://ria.ru/20241028/partija-1980434386.html

Партия ГЕРБ-СДС лидирует на парламентских выборах в Болгарии

Партия ГЕРБ-СДС лидирует на парламентских выборах в Болгарии - РИА Новости, 28.10.2024

Партия ГЕРБ-СДС лидирует на парламентских выборах в Болгарии

Коалиция партий "Граждане за европейское развитие Болгарии" и "Союз демократических сил" (ГЕРБ-СДС) побеждает на парламентских выборах в Болгарии с 26,08%... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T08:56

2024-10-28T08:56

2024-10-28T08:56

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болгария

румен радев

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Коалиция партий "Граждане за европейское развитие Болгарии" и "Союз демократических сил" (ГЕРБ-СДС) побеждает на парламентских выборах в Болгарии с 26,08% голосов после обработки 82,42% бюллетеней, сообщает телеканал Nova со ссылкой на ЦИК страны. "ГЕРБ-СДС побеждает на парламентских выборах с 26,08% голосов", - указывает телеканал. Отмечается, что второе место занимает коалиция ПП-ДБ (партия "Продолжаем перемены" и объединение "Демократическая Болгария") с 14,76% голосов, третье - партия "Возрождение" с 13,81% голосов. Далее идут "Движение за права и свободы - Новое начало" (10,36%), "Болгарская социалистическая партия" (7,75%), "Есть такой народ" (7,02%), "Альянс за права и свободы" (7,14%), "Мораль, единство, честь" (4,70%) и "Величие" (4,13%). После прошлых выборов Болгарское национальное телевидение (БНТ) сообщало, что Коалиция ПП-ДБ вернула неисполненным мандат на формирование правительства Болгарии. Второй мандат должна была получить партия "Движение за права и свободы" (ДПС), однако из-за раскола ее фракция перестала быть второй по численности в Народном собрании. Это был последний шанс для Национального собрания (парламента) 50-го созыва избрать кабинет министров. Техническое правительство Болгарии принесло присягу в парламенте 27 августа. Перед этим премьер-министр временного правительства Димитар Главчев представил его состав президенту страны Румену Радеву.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, болгария, румен радев, болгарская социалистическая партия