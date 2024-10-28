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Поиском нарушителей парковки в Подмосковье займется нейросеть - РИА Новости, 28.10.2024
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Новости Подмосковья
 
15:44 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/parkovka-1980520789.html
Поиском нарушителей парковки в Подмосковье займется нейросеть
Поиском нарушителей парковки в Подмосковье займется нейросеть - РИА Новости, 28.10.2024
Поиском нарушителей парковки в Подмосковье займется нейросеть
В Подмосковье искусственный интеллект начал помогать фиксировать нарушения парковки. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на министра государственного управления,... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T15:44
2024-10-28T15:44
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. В Подмосковье искусственный интеллект начал помогать фиксировать нарушения парковки. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на министра государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежду Куртяник."Автомобили, припаркованные около контейнерных площадок, создают неудобства для жителей и перегораживают путь мусоровозам. Теперь такие нарушения отслеживаются с помощью нейросети", – рассказала Надежда Куртяник.Пока к проекту подключили 400 камер, через которые нейросеть определяет неправильно припаркованное авто и его госномер, через который потом устанавливают владельца. Планируется, что в ближайшее время число камер увеличится.Отмечается, что проект реализуют на территории региона с начала лета. За это время с помощью нейросетей удалось установить более 1,5 тысячи нарушителей.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Поиском нарушителей парковки в Подмосковье займется нейросеть

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобильная парковка в одном из московских дворов
Автомобильная парковка в одном из московских дворов - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. В Подмосковье искусственный интеллект начал помогать фиксировать нарушения парковки. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на министра государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежду Куртяник.
"Автомобили, припаркованные около контейнерных площадок, создают неудобства для жителей и перегораживают путь мусоровозам. Теперь такие нарушения отслеживаются с помощью нейросети", – рассказала Надежда Куртяник.
Пока к проекту подключили 400 камер, через которые нейросеть определяет неправильно припаркованное авто и его госномер, через который потом устанавливают владельца. Планируется, что в ближайшее время число камер увеличится.
Отмечается, что проект реализуют на территории региона с начала лета. За это время с помощью нейросетей удалось установить более 1,5 тысячи нарушителей.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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