https://ria.ru/20241028/parkovka-1980520789.html

Поиском нарушителей парковки в Подмосковье займется нейросеть

Поиском нарушителей парковки в Подмосковье займется нейросеть - РИА Новости, 28.10.2024

Поиском нарушителей парковки в Подмосковье займется нейросеть

В Подмосковье искусственный интеллект начал помогать фиксировать нарушения парковки. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на министра государственного управления,... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T15:44

2024-10-28T15:44

2024-10-28T15:44

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. В Подмосковье искусственный интеллект начал помогать фиксировать нарушения парковки. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на министра государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежду Куртяник."Автомобили, припаркованные около контейнерных площадок, создают неудобства для жителей и перегораживают путь мусоровозам. Теперь такие нарушения отслеживаются с помощью нейросети", – рассказала Надежда Куртяник.Пока к проекту подключили 400 камер, через которые нейросеть определяет неправильно припаркованное авто и его госномер, через который потом устанавливают владельца. Планируется, что в ближайшее время число камер увеличится.Отмечается, что проект реализуют на территории региона с начала лета. За это время с помощью нейросетей удалось установить более 1,5 тысячи нарушителей.

московская область (подмосковье)

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)