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Российско-китайский торгово-промышленный парк создадут в Калужской области - РИА Новости, 28.10.2024
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
13:34 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/park-1980493310.html
Российско-китайский торгово-промышленный парк создадут в Калужской области
Российско-китайский торгово-промышленный парк создадут в Калужской области - РИА Новости, 28.10.2024
Российско-китайский торгово-промышленный парк создадут в Калужской области
Российско-китайский торгово-промышленный парк "Калуга" создадут в Калужской области, его строительство начнется весной 2025 года, сообщил губернатор Владислав... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T13:34
2024-10-28T13:34
калужская область
владислав шапша
пекин
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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 окт – РИА Новости. Российско-китайский торгово-промышленный парк "Калуга" создадут в Калужской области, его строительство начнется весной 2025 года, сообщил губернатор Владислав Шапша. В понедельник делегация Калужской области во главе с Шапшой находится в Пекине. "Подписали соглашение о реализации инвестпроекта по созданию российско-китайского торгово-промышленного парка "Калуга". На этой площадке планируется размещение китайских производственных предприятий. Направлений сотрудничества шесть. В том числе автокомпоненты, стройиндустрия", - написал Шапша в Telegram-канале. Он отметил, что соглашения – это результат серьезной совместной работы правительства Калужской области с китайскими партнерами после встречи в Харбине в мае. Тогда, отметил Шапша, стороны заложили основу сотрудничества. "Поэтапно движемся к поставленной цели. Подобрали площадку. Рядом – все необходимые коммуникации, один из крупнейших в России логистических центров. Рассчитываем, что создание технопарка начнётся уже весной 2025 года", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20241028/puteshestvie-1980490857.html
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владислав шапша, пекин, харбин
Калужская область, Владислав Шапша, Пекин, Харбин

Российско-китайский торгово-промышленный парк создадут в Калужской области

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Калужской области Владислав Шапша
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Губернатор Калужской области Владислав Шапша
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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 окт – РИА Новости. Российско-китайский торгово-промышленный парк "Калуга" создадут в Калужской области, его строительство начнется весной 2025 года, сообщил губернатор Владислав Шапша.
В понедельник делегация Калужской области во главе с Шапшой находится в Пекине.
"Подписали соглашение о реализации инвестпроекта по созданию российско-китайского торгово-промышленного парка "Калуга". На этой площадке планируется размещение китайских производственных предприятий. Направлений сотрудничества шесть. В том числе автокомпоненты, стройиндустрия", - написал Шапша в Telegram-канале.
Он отметил, что соглашения – это результат серьезной совместной работы правительства Калужской области с китайскими партнерами после встречи в Харбине в мае. Тогда, отметил Шапша, стороны заложили основу сотрудничества.
"Поэтапно движемся к поставленной цели. Подобрали площадку. Рядом – все необходимые коммуникации, один из крупнейших в России логистических центров. Рассчитываем, что создание технопарка начнётся уже весной 2025 года", - подчеркнул губернатор.
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