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Россия опередила США и Китай в разработке гиперзвукового оружия, пишут СМИ - РИА Новости, 28.10.2024
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17:11 28.10.2024 (обновлено: 17:15 28.10.2024)
https://ria.ru/20241028/oruzhie-1980542055.html
Россия опередила США и Китай в разработке гиперзвукового оружия, пишут СМИ
Россия опередила США и Китай в разработке гиперзвукового оружия, пишут СМИ - РИА Новости, 28.10.2024
Россия опередила США и Китай в разработке гиперзвукового оружия, пишут СМИ
Россия опережает США и Китай в разработке и развертывании гиперзвукового оружия, пишет издание National Interest в статье, посвященной о российской разработке... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T17:11
2024-10-28T17:15
технологии
россия
сша
китай
пао "туполев"
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Россия опережает США и Китай в разработке и развертывании гиперзвукового оружия, пишет издание National Interest в статье, посвященной о российской разработке бомбардировщика ПАК ДА (Перспективный авиационный комплекс дальней авиации).Ранее сообщалось, что новый бомбардировщик разрабатывается ПАО "Туполев" с широким применением технологий снижения радиолокационной заметности ("стелс"). Как заявлял в апреле 2021 года РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе, Минобороны тогда был утвержден окончательный облик ПАК ДА, приоритет при его разработке был отдан снижению заметности самолета и дальнобойному вооружению. Как пишет National Interest, прототип нового российского самолета уже почти готов. "Благодаря гиперзвуковым достижениям Россия опережает США и Китай в развертывании этого революционного вооружения... Хотя запланировано всего несколько единиц, разработка ПАК ДА подчеркивает приоритет России в стратегическом вооружении", - пишет издание. По мнению National Interest, появление такого самолета может изменить стратегический ландшафт, особенно в украинском конфликте. "Вопреки тому, во что западные СМИ хотят вас заставить поверить, Россия не проигрывает войну на Украине. И Россия не находится на грани краха", - пишет издание, отмечая, что российская оборонно-промышленная база работает более эффективно, чем на Западе. ПАО "Туполев" - ведущее российское предприятие в области проектирования, производства и послепродажного сопровождения ракетоносцев-бомбардировщиков и самолетов специального назначения, головное предприятие дивизиона стратегической и дальней авиации Объединенной авиастроительной корпорации.
https://ria.ru/20240619/oruzhie-1953863370.html
https://ria.ru/20241022/ssha-1979329978.html
россия
сша
китай
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технологии, россия, сша, китай, пао "туполев"
Технологии, Россия, США, Китай, ПАО "Туполев"
Россия опередила США и Китай в разработке гиперзвукового оружия, пишут СМИ

National Interest: Россия не проигрывает на Украине, не находится на грани краха

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкКонтейнеры, в которых находятся заряженные гиперзвуковые ракеты "Циркон", на палубе фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков"
Контейнеры, в которых находятся заряженные гиперзвуковые ракеты Циркон, на палубе фрегата Адмирал флота Советского Союза Горшков - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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Контейнеры, в которых находятся заряженные гиперзвуковые ракеты "Циркон", на палубе фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков". Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Россия опережает США и Китай в разработке и развертывании гиперзвукового оружия, пишет издание National Interest в статье, посвященной о российской разработке бомбардировщика ПАК ДА (Перспективный авиационный комплекс дальней авиации).
Ранее сообщалось, что новый бомбардировщик разрабатывается ПАО "Туполев" с широким применением технологий снижения радиолокационной заметности ("стелс"). Как заявлял в апреле 2021 года РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе, Минобороны тогда был утвержден окончательный облик ПАК ДА, приоритет при его разработке был отдан снижению заметности самолета и дальнобойному вооружению.
Пуск гиперзвуковой ракеты Циркон с борта фрегата Адмирал Горшков в Баренцевом море - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
"Пять минут". В Германии испугались уникального российского оружия
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Как пишет National Interest, прототип нового российского самолета уже почти готов. "Благодаря гиперзвуковым достижениям Россия опережает США и Китай в развертывании этого революционного вооружения... Хотя запланировано всего несколько единиц, разработка ПАК ДА подчеркивает приоритет России в стратегическом вооружении", - пишет издание.
По мнению National Interest, появление такого самолета может изменить стратегический ландшафт, особенно в украинском конфликте.
«
"Вопреки тому, во что западные СМИ хотят вас заставить поверить, Россия не проигрывает войну на Украине. И Россия не находится на грани краха", - пишет издание, отмечая, что российская оборонно-промышленная база работает более эффективно, чем на Западе.
ПАО "Туполев" - ведущее российское предприятие в области проектирования, производства и послепродажного сопровождения ракетоносцев-бомбардировщиков и самолетов специального назначения, головное предприятие дивизиона стратегической и дальней авиации Объединенной авиастроительной корпорации.
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ТехнологииРоссияСШАКитайПАО "Туполев"
 
 
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