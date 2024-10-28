Россия опередила США и Китай в разработке гиперзвукового оружия, пишут СМИ
National Interest: Россия не проигрывает на Украине, не находится на грани краха
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкКонтейнеры, в которых находятся заряженные гиперзвуковые ракеты "Циркон", на палубе фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков"
Контейнеры, в которых находятся заряженные гиперзвуковые ракеты "Циркон", на палубе фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков". Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Россия опережает США и Китай в разработке и развертывании гиперзвукового оружия, пишет издание National Interest в статье, посвященной о российской разработке бомбардировщика ПАК ДА (Перспективный авиационный комплекс дальней авиации).
Ранее сообщалось, что новый бомбардировщик разрабатывается ПАО "Туполев" с широким применением технологий снижения радиолокационной заметности ("стелс"). Как заявлял в апреле 2021 года РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе, Минобороны тогда был утвержден окончательный облик ПАК ДА, приоритет при его разработке был отдан снижению заметности самолета и дальнобойному вооружению.
Как пишет National Interest, прототип нового российского самолета уже почти готов. "Благодаря гиперзвуковым достижениям Россия опережает США и Китай в развертывании этого революционного вооружения... Хотя запланировано всего несколько единиц, разработка ПАК ДА подчеркивает приоритет России в стратегическом вооружении", - пишет издание.
По мнению National Interest, появление такого самолета может изменить стратегический ландшафт, особенно в украинском конфликте.
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"Вопреки тому, во что западные СМИ хотят вас заставить поверить, Россия не проигрывает войну на Украине. И Россия не находится на грани краха", - пишет издание, отмечая, что российская оборонно-промышленная база работает более эффективно, чем на Западе.
ПАО "Туполев" - ведущее российское предприятие в области проектирования, производства и послепродажного сопровождения ракетоносцев-бомбардировщиков и самолетов специального назначения, головное предприятие дивизиона стратегической и дальней авиации Объединенной авиастроительной корпорации.
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