https://ria.ru/20241028/oruzhie-1980542055.html

Россия опередила США и Китай в разработке гиперзвукового оружия, пишут СМИ

Россия опередила США и Китай в разработке гиперзвукового оружия, пишут СМИ - РИА Новости, 28.10.2024

Россия опередила США и Китай в разработке гиперзвукового оружия, пишут СМИ

Россия опережает США и Китай в разработке и развертывании гиперзвукового оружия, пишет издание National Interest в статье, посвященной о российской разработке... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T17:11

2024-10-28T17:11

2024-10-28T17:15

технологии

россия

сша

китай

пао "туполев"

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Россия опережает США и Китай в разработке и развертывании гиперзвукового оружия, пишет издание National Interest в статье, посвященной о российской разработке бомбардировщика ПАК ДА (Перспективный авиационный комплекс дальней авиации).Ранее сообщалось, что новый бомбардировщик разрабатывается ПАО "Туполев" с широким применением технологий снижения радиолокационной заметности ("стелс"). Как заявлял в апреле 2021 года РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе, Минобороны тогда был утвержден окончательный облик ПАК ДА, приоритет при его разработке был отдан снижению заметности самолета и дальнобойному вооружению. Как пишет National Interest, прототип нового российского самолета уже почти готов. "Благодаря гиперзвуковым достижениям Россия опережает США и Китай в развертывании этого революционного вооружения... Хотя запланировано всего несколько единиц, разработка ПАК ДА подчеркивает приоритет России в стратегическом вооружении", - пишет издание. По мнению National Interest, появление такого самолета может изменить стратегический ландшафт, особенно в украинском конфликте. "Вопреки тому, во что западные СМИ хотят вас заставить поверить, Россия не проигрывает войну на Украине. И Россия не находится на грани краха", - пишет издание, отмечая, что российская оборонно-промышленная база работает более эффективно, чем на Западе. ПАО "Туполев" - ведущее российское предприятие в области проектирования, производства и послепродажного сопровождения ракетоносцев-бомбардировщиков и самолетов специального назначения, головное предприятие дивизиона стратегической и дальней авиации Объединенной авиастроительной корпорации.

https://ria.ru/20240619/oruzhie-1953863370.html

https://ria.ru/20241022/ssha-1979329978.html

россия

сша

китай

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, россия, сша, китай, пао "туполев"