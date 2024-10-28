https://ria.ru/20241028/oruzheyniki-1980442375.html

ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников в 39 регионах

ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников в 39 регионах - РИА Новости, 28.10.2024

ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников в 39 регионах

Деятельность подпольных оружейников в почти 40 регионах России пресечена за август-сентябрь, изъято более 330 единиц оружия, 290 килограммов взрывчатки,... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T09:49

2024-10-28T09:49

2024-10-28T09:50

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Деятельность подпольных оружейников в почти 40 регионах России пресечена за август-сентябрь, изъято более 330 единиц оружия, 290 килограммов взрывчатки, сообщает ЦОС ФСБ РФ."ФСБ РФ во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена противоправная деятельность 124 жителей из 39 субъектов страны, причастных к незаконному обороту средств поражения, а также восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту", - говорится в сообщении.Отмечается, что в августе-сентябре 2024 года в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, а также еще в 37 регионах России по адресам проживания нелегальных оружейников проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.В результате операции было изъято 333 единицы огнестрельного оружия как отечественного, так и иностранного производства, включая пулеметы, автоматы, пистолеты-пулеметы, пистолеты, револьверы, винтовки, карабины, ружья, гранатометы, огнеметы и минометы, добавили в ФСБ. Также изъято более 290 килограммов взрывчатки (порох и тротил), 123 электродетонатора и свыше 633 тысяч патронов различных калибров. Закрыты 59 подпольных мастерских, занимающихся модернизацией оружия и производством боеприпасов.

https://ria.ru/20241022/trotil-1979266598.html

https://ria.ru/20241004/fsb-1976307905.html

россия

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия