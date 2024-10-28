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ПВО сбила шесть БПЛА в Орловской области
ПВО сбила шесть БПЛА в Орловской области - РИА Новости, 28.10.2024
ПВО сбила шесть БПЛА в Орловской области
Средства ПВО сбили шесть украинских БПЛА в Орловской области, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T16:27
2024-10-28T16:27
2024-10-28T16:32
специальная военная операция на украине
орловская область
андрей клычков
происшествия
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Средства ПВО сбили шесть украинских БПЛА в Орловской области, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков."Продолжаются воздушные атаки на Орловскую область - шесть вражеских БПЛА сбиты нашими средствами ПВО. По предварительной информации, повреждений и пострадавших нет, оперативные службы продолжают работу на местах происшествий. Спасибо нашим защитникам за героическую работу", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
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орловская область, андрей клычков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Орловская область, Андрей Клычков, Происшествия
ПВО сбила шесть БПЛА в Орловской области
Губернатор: ПВО сбила шесть БПЛА в Орловской области, пострадавших нет