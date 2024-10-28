https://ria.ru/20241028/orban-1980549212.html

Орбан не представляет Евросоюз во время визита в Грузию, заявил Боррель

Орбан не представляет Евросоюз во время визита в Грузию, заявил Боррель - РИА Новости, 28.10.2024

Орбан не представляет Евросоюз во время визита в Грузию, заявил Боррель

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не представляет Европейский Союз во время своего визита в Грузию 28-29 октября, заявил в понедельник верховный... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T17:46

2024-10-28T17:46

2024-10-28T17:46

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МАДРИД, 28 окт - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не представляет Европейский Союз во время своего визита в Грузию 28-29 октября, заявил в понедельник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. "Что бы ни говорил господин Орбан во время своего визита в Грузию, он не представляет Европейский Союз", - подчеркнул глава дипломатии ЕС в интервью радиостанции RNE. По его словам, Орбан, который до конца года на ротационной основе председательствует в Совете Евросоюза, не имеет полномочий во внешней политике ЕС. Ранее пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваши сообщил, что Орбан посетит Грузию по приглашению грузинского премьера Ираклия Кобахидзе. Отмечается, что приглашение направил Кобахидзе, в венгерскую делегацию также войдут глава МИД Петер Сийярто, министр финансов Михай Варга и министр экономического развития Мартон Надь. Состоятся переговоры Орбана и Кобахидзе наедине, а затем в пленарном формате. Ранее Орбан еще до объявления первых итогов выборов в парламент Грузии поздравил правящую партию "Грузинская мечта" с "ошеломляющей" победой. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Еще до выборов недовольные политикой Тбилиси депутаты Европарламента в резолюции "Об отступлении от демократии и угрозах политическому плюрализму в Грузии" призвали Евросоюз ввести санкции против властей закавказской республики, а также заморозить всё финансирование ЕС для этой страны. Власти Грузии ранее приняли два критикуемых в ЕС закона: "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", также известный как закон о запрете ЛГБТ-пропаганды (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), и "О прозрачности иностранного влияния", также известный как закон об иноагентах. ЕС раскритиковал эти законы и потребовал от Тбилиси отменить их.

https://ria.ru/20241027/mid-1980313418.html

https://ria.ru/20241028/gruziya-1980459855.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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