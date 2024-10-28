https://ria.ru/20241028/orban-1980504606.html

В ЕК прокомментировали визит Орбана в Грузию

В ЕК прокомментировали визит Орбана в Грузию - РИА Новости, 28.10.2024

В ЕК прокомментировали визит Орбана в Грузию

Визит премьера Венгрии в Грузию проходит в рамках двусторонних отношений, представлять ЕС ему не поручали, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T14:16

2024-10-28T14:16

2024-10-28T18:57

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брюссель

саломе зурабишвили

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БРЮССЕЛЬ, 28 окт – РИА Новости. Визит премьера Венгрии в Грузию проходит в рамках двусторонних отношений, представлять ЕС ему не поручали, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Набиля Массрали.Комментируя визит в Грузию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, Массрали отметила, что "этот визит проходит строго в рамках двусторонних отношений, он не представляет ЕС во время этого визита".Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, грузия, еврокомиссия, венгрия, евросоюз, виктор орбан, брюссель, саломе зурабишвили, обсе