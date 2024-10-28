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В ЕК прокомментировали визит Орбана в Грузию - РИА Новости, 28.10.2024
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14:16 28.10.2024 (обновлено: 18:57 28.10.2024)
https://ria.ru/20241028/orban-1980504606.html
В ЕК прокомментировали визит Орбана в Грузию
В ЕК прокомментировали визит Орбана в Грузию - РИА Новости, 28.10.2024
В ЕК прокомментировали визит Орбана в Грузию
Визит премьера Венгрии в Грузию проходит в рамках двусторонних отношений, представлять ЕС ему не поручали, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T14:16
2024-10-28T18:57
в мире
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евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 28 окт – РИА Новости. Визит премьера Венгрии в Грузию проходит в рамках двусторонних отношений, представлять ЕС ему не поручали, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Набиля Массрали.Комментируя визит в Грузию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, Массрали отметила, что "этот визит проходит строго в рамках двусторонних отношений, он не представляет ЕС во время этого визита".Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.
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в мире, грузия, еврокомиссия, венгрия, евросоюз, виктор орбан, брюссель, саломе зурабишвили, обсе
В мире, Грузия, Еврокомиссия, Венгрия, Евросоюз, Виктор Орбан, Брюссель, Саломе Зурабишвили, ОБСЕ
В ЕК прокомментировали визит Орбана в Грузию

ЕК: визит премьера Грузии в Грузию проходит в рамках двусторонних отношений

© Фото : @PM_ViktorOrbanВиктор Орбан во время визита в Тбилиси. 28 октября 2024
Виктор Орбан во время визита в Тбилиси. 28 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© Фото : @PM_ViktorOrban
Виктор Орбан во время визита в Тбилиси. 28 октября 2024
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БРЮССЕЛЬ, 28 окт – РИА Новости. Визит премьера Венгрии в Грузию проходит в рамках двусторонних отношений, представлять ЕС ему не поручали, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Набиля Массрали.
Комментируя визит в Грузию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, Массрали отметила, что "этот визит проходит строго в рамках двусторонних отношений, он не представляет ЕС во время этого визита".
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
Орбан поздравил "Грузинскую мечту" с победой до объявления итогов выборов
26 октября, 20:17
 
В миреГрузияЕврокомиссияВенгрияЕвросоюзВиктор ОрбанБрюссельСаломе ЗурабишвилиОБСЕ
 
 
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