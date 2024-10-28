"Не столь убедительно". В США дали оценку словам Харрис о фашизме Трампа
NYT: поддержка Харрис не оценила ее слов о фашизме Трампа
© AP Photo / Alex BrandonПредвыборные дебаты кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа
© AP Photo / Alex Brandon
Предвыборные дебаты кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Кандидата в президенты США от демократов Камалу Харрис предупредили, что обвинения в фашизме в адрес кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа не очень убедительны, пишет газета New York Times со ссылкой на электронные письма комитета политических действий в поддержку Харрис Future Forward.
Ранее Харрис в эфире телеканала CNN ответила утвердительно на вопрос ведущего о том, считает ли она Трампа фашистом.
"Обвинять Трампа в фашизме не столь убедительно", - приводит газета слова из электронного письма, направленного предвыборному штату Харрис.
Помимо этого, поддерживающее Харрис объединение дало ей понять, что обвинения Трампа в нехватке энергии также неоправданны.
"(Обвинения в стиле) "Трамп выдохся" не работают", - приводит газета слова из другого письма.
Вместо этого Харрис посоветовали в своих предвыборных речах уделять больше внимания экономическим и демографическим вопросам.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Досрочное голосование началось во многих штатах. Этим правом уже воспользовался старейший из живущих экс-президентов США Джимми Картер и напарник Харрис, кандидат на пост вице-президента Тим Уолц. Оба претендента на высший пост призывают сторонников голосовать досрочно.
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