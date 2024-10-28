https://ria.ru/20241028/nyt-1980426005.html

"Не столь убедительно". В США дали оценку словам Харрис о фашизме Трампа

"Не столь убедительно". В США дали оценку словам Харрис о фашизме Трампа - РИА Новости, 28.10.2024

"Не столь убедительно". В США дали оценку словам Харрис о фашизме Трампа

Кандидата в президенты США от демократов Камалу Харрис предупредили, что обвинения в фашизме в адрес кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа не РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T06:28

2024-10-28T06:28

2024-10-28T06:32

в мире

сша

камала харрис

дональд трамп

тим уолц

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1971971851_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_db4aa6c8e506da1512870b42ffa93643.jpg

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Кандидата в президенты США от демократов Камалу Харрис предупредили, что обвинения в фашизме в адрес кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа не очень убедительны, пишет газета New York Times со ссылкой на электронные письма комитета политических действий в поддержку Харрис Future Forward. Ранее Харрис в эфире телеканала CNN ответила утвердительно на вопрос ведущего о том, считает ли она Трампа фашистом. "Обвинять Трампа в фашизме не столь убедительно", - приводит газета слова из электронного письма, направленного предвыборному штату Харрис. Помимо этого, поддерживающее Харрис объединение дало ей понять, что обвинения Трампа в нехватке энергии также неоправданны. "(Обвинения в стиле) "Трамп выдохся" не работают", - приводит газета слова из другого письма. Вместо этого Харрис посоветовали в своих предвыборных речах уделять больше внимания экономическим и демографическим вопросам. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Досрочное голосование началось во многих штатах. Этим правом уже воспользовался старейший из живущих экс-президентов США Джимми Картер и напарник Харрис, кандидат на пост вице-президента Тим Уолц. Оба претендента на высший пост призывают сторонников голосовать досрочно.

https://ria.ru/20241028/tramp-1980422131.html

https://ria.ru/20241026/tramp-1980238256.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, камала харрис, дональд трамп, тим уолц, выборы президента сша — 2024