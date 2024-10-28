https://ria.ru/20241028/novotroitsk-1980497374.html
В Новотроицке возбудили дело после отравления посетителей кафе
В Новотроицке возбудили дело после отравления посетителей кафе - РИА Новости, 28.10.2024
В Новотроицке возбудили дело после отравления посетителей кафе
Следственные органы Оренбургской области возбудили уголовное дело по факту отравления 16 посетителей кафе в Новотроицке, среди пострадавших семь детей, сообщает РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T13:43
2024-10-28T13:43
2024-10-28T13:43
происшествия
оренбургская область
россия
новотроицк
александр бастрыкин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
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УФА, 28 окт – РИА Новости. Следственные органы Оренбургской области возбудили уголовное дело по факту отравления 16 посетителей кафе в Новотроицке, среди пострадавших семь детей, сообщает СУСК РФ по региону. Ранее следственные органы области сообщали, что в городскую больницу поступили 16 местных жителей, в том числе несовершеннолетние, с первичным диагнозом сальмонеллёз, которые в этот день обедали в одном из пунктов общественного питания. По данным управления Роспотребнадзора по Оренбургской области, отравились посетители кафе DiNa Pizza, работу общепита приостановили. Ведется разбирательство. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил следственному управлению по Оренбургской области возбудить уголовное дело. "Следственными органами по факту пищевого отравления 16 жителей города Новотроицка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении областного следкома. По данным ведомства, среди 16 отравившихся посетителей общепита семь детей.
https://ria.ru/20241015/zefir-1978086739.html
https://ria.ru/20240707/salmonellez-1957989089.html
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происшествия, оренбургская область, россия, новотроицк, александр бастрыкин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Оренбургская область, Россия, Новотроицк, Александр Бастрыкин, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Следственный комитет России (СК РФ)
В Новотроицке возбудили дело после отравления посетителей кафе
СК возбудил дело после отравления 16 посетителей кафе в Новотроицке
УФА, 28 окт – РИА Новости. Следственные органы Оренбургской области возбудили уголовное дело по факту отравления 16 посетителей кафе в Новотроицке, среди пострадавших семь детей, сообщает СУСК РФ по региону.
Ранее следственные органы области сообщали, что в городскую больницу поступили 16 местных жителей, в том числе несовершеннолетние, с первичным диагнозом сальмонеллёз, которые в этот день обедали в одном из пунктов общественного питания.
По данным управления Роспотребнадзора
по Оренбургской области, отравились посетители кафе DiNa Pizza, работу общепита приостановили. Ведется разбирательство.
Председатель СК
РФ Александр Бастрыкин
поручил следственному управлению по Оренбургской области возбудить уголовное дело.
"Следственными органами по факту пищевого отравления 16 жителей города Новотроицка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении областного следкома.
По данным ведомства, среди 16 отравившихся посетителей общепита семь детей.