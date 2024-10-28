https://ria.ru/20241028/novorossijsk-1980449814.html

В Новороссийске три человека погибли в ДТП с грузовиком

В Новороссийске три человека погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 28.10.2024

В Новороссийске три человека погибли в ДТП с грузовиком

Три человека погибли в дорожной аварии с грузовиком в Новороссийске, сообщили в краевом ГУ МВД. РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T10:35

2024-10-28T10:35

2024-10-28T10:44

происшествия

новороссийск

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КРАСНОДАР, 28 окт – РИА Новости. Три человека погибли в дорожной аварии с грузовиком в Новороссийске, сообщили в краевом ГУ МВД. По данным ведомства, авария произошла в понедельник утром на автодороге "Новороссийск-Керчь". Предварительно, 43-летний водитель "ВАЗ-2106" выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом SITRAK. "В результате аварии водитель и двое пассажиров легковушки (мужчина 2000 года рождения и девушка) от полученных травм скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении. Движение на этом участке трассы затруднено в обе стороны. На месте работают следователи и сотрудники Госавтоинспекции.

https://ria.ru/20241027/dtp-1980413773.html

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новороссийск

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происшествия, новороссийск