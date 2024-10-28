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В Новороссийске три человека погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 28.10.2024
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10:35 28.10.2024 (обновлено: 10:44 28.10.2024)
https://ria.ru/20241028/novorossijsk-1980449814.html
В Новороссийске три человека погибли в ДТП с грузовиком
В Новороссийске три человека погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 28.10.2024
В Новороссийске три человека погибли в ДТП с грузовиком
Три человека погибли в дорожной аварии с грузовиком в Новороссийске, сообщили в краевом ГУ МВД. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T10:35
2024-10-28T10:44
происшествия
новороссийск
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КРАСНОДАР, 28 окт – РИА Новости. Три человека погибли в дорожной аварии с грузовиком в Новороссийске, сообщили в краевом ГУ МВД. По данным ведомства, авария произошла в понедельник утром на автодороге "Новороссийск-Керчь". Предварительно, 43-летний водитель "ВАЗ-2106" выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом SITRAK. "В результате аварии водитель и двое пассажиров легковушки (мужчина 2000 года рождения и девушка) от полученных травм скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении. Движение на этом участке трассы затруднено в обе стороны. На месте работают следователи и сотрудники Госавтоинспекции.
https://ria.ru/20241027/dtp-1980413773.html
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происшествия, новороссийск
Происшествия, Новороссийск
В Новороссийске три человека погибли в ДТП с грузовиком

МВД: три человека погибли в ДТП с грузовиком в Новороссийске

© Фото : 23 МВД/TelegramДТП на автодороге "Новороссийск-Керчь" в Новороссийске
ДТП на автодороге Новороссийск-Керчь в Новороссийске - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© Фото : 23 МВД/Telegram
ДТП на автодороге "Новороссийск-Керчь" в Новороссийске
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КРАСНОДАР, 28 окт – РИА Новости. Три человека погибли в дорожной аварии с грузовиком в Новороссийске, сообщили в краевом ГУ МВД.
По данным ведомства, авария произошла в понедельник утром на автодороге "Новороссийск-Керчь".
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27 октября, 23:40
Предварительно, 43-летний водитель "ВАЗ-2106" выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом SITRAK.
"В результате аварии водитель и двое пассажиров легковушки (мужчина 2000 года рождения и девушка) от полученных травм скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Движение на этом участке трассы затруднено в обе стороны. На месте работают следователи и сотрудники Госавтоинспекции.
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ПроисшествияНовороссийск
 
 
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