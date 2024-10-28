https://ria.ru/20241028/nebenzya-1980600239.html

Небензя обвинил США в провокации нового витка эскалации на Ближнем Востоке

Небензя обвинил США в провокации нового витка эскалации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 28.10.2024

Небензя обвинил США в провокации нового витка эскалации на Ближнем Востоке

США, способствуя атаке Израиля против Ирана, действовали "крайне безответственно" и спровоцировали новый виток эскалации на Ближнем Востоке, заявил постоянный... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T22:51

2024-10-28T22:51

2024-10-28T22:51

в мире

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ближний восток

василий небензя

оон

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ООН, 28 окт - РИА Новости. США, способствуя атаке Израиля против Ирана, действовали "крайне безответственно" и спровоцировали новый виток эскалации на Ближнем Востоке, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. "США и ряд их союзников не только не пытались отговорить Западный Иерусалим от этой крайне опасной затеи, но и прямо или косвенно указывали на то, что Израиль на такой ответ якобы имеет право. Тем самым они действовали крайне безответственно, поскольку сознательно провоцировали новый виток эскалации на Ближнем Востоке вместо того, чтобы попытаться удержать протагонистов от нового обмена ударами", - сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН. В ночь на субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты. По информации IRNA, ни один из объектов нефтяной промышленности Ирана не пострадал. Иранские СМИ сообщили о гибели четырех военнослужащих.

https://ria.ru/20241028/nebenzya-1980599226.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, иран, израиль, ближний восток, василий небензя, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024