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Небензя обвинил США в провокации нового витка эскалации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 28.10.2024
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22:51 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/nebenzya-1980600239.html
Небензя обвинил США в провокации нового витка эскалации на Ближнем Востоке
Небензя обвинил США в провокации нового витка эскалации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 28.10.2024
Небензя обвинил США в провокации нового витка эскалации на Ближнем Востоке
США, способствуя атаке Израиля против Ирана, действовали "крайне безответственно" и спровоцировали новый виток эскалации на Ближнем Востоке, заявил постоянный... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T22:51
2024-10-28T22:51
в мире
цены на нефть
иран
израиль
ближний восток
василий небензя
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ООН, 28 окт - РИА Новости. США, способствуя атаке Израиля против Ирана, действовали "крайне безответственно" и спровоцировали новый виток эскалации на Ближнем Востоке, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. "США и ряд их союзников не только не пытались отговорить Западный Иерусалим от этой крайне опасной затеи, но и прямо или косвенно указывали на то, что Израиль на такой ответ якобы имеет право. Тем самым они действовали крайне безответственно, поскольку сознательно провоцировали новый виток эскалации на Ближнем Востоке вместо того, чтобы попытаться удержать протагонистов от нового обмена ударами", - сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН. В ночь на субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты. По информации IRNA, ни один из объектов нефтяной промышленности Ирана не пострадал. Иранские СМИ сообщили о гибели четырех военнослужащих.
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иран
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в мире, цены на нефть, иран, израиль, ближний восток, василий небензя, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Цены на нефть, Иран, Израиль, Ближний Восток, Василий Небензя, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Небензя обвинил США в провокации нового витка эскалации на Ближнем Востоке

Небензя: США, способствуя атаке Израиля, спровоцировали новый виток эскалации

© AP Photo / Seth WenigПостпред России при ООН Василий Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© AP Photo / Seth Wenig
Постпред России при ООН Василий Небензя . Архивное фото
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ООН, 28 окт - РИА Новости. США, способствуя атаке Израиля против Ирана, действовали "крайне безответственно" и спровоцировали новый виток эскалации на Ближнем Востоке, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
«
"США и ряд их союзников не только не пытались отговорить Западный Иерусалим от этой крайне опасной затеи, но и прямо или косвенно указывали на то, что Израиль на такой ответ якобы имеет право. Тем самым они действовали крайне безответственно, поскольку сознательно провоцировали новый виток эскалации на Ближнем Востоке вместо того, чтобы попытаться удержать протагонистов от нового обмена ударами", - сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН.
В ночь на субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты. По информации IRNA, ни один из объектов нефтяной промышленности Ирана не пострадал. Иранские СМИ сообщили о гибели четырех военнослужащих.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Небензя рассказал, как США и Израиль нарушают международное право
Вчера, 22:28
 
В миреЦены на нефтьИранИзраильБлижний ВостокВасилий НебензяООНОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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