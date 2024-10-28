https://ria.ru/20241028/nebenzya-1980599226.html

Небензя рассказал, как США и Израиль нарушают международное право

Небензя рассказал, как США и Израиль нарушают международное право - РИА Новости, 28.10.2024

Небензя рассказал, как США и Израиль нарушают международное право

Атака Израиля против Ирана, совершенная при помощи США, снабжавших Западный Иерусалим разведывательной информацией, нарушает международное право,... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T22:28

2024-10-28T22:28

2024-10-28T22:42

в мире

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ООН, 28 окт - РИА Новости. Атака Израиля против Ирана, совершенная при помощи США, снабжавших Западный Иерусалим разведывательной информацией, нарушает международное право, дестабилизирует обстановку в регионе, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя."Более того, насколько мы можем судить, Вашингтон еще и снабжал Западный Иерусалим необходимой для нанесения ударов разведывательной информацией. Данное нападение не только нарушает положения международного права, но и дестабилизирует и без того накаленную до предела ситуацию на балансирующем на гране войны Ближнем Востоке", - сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН.

https://ria.ru/20241023/nebenzya--1979691072.html

израиль

иран

сша

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в мире, израиль, иран, сша, василий небензя, оон