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Небензя рассказал, как США и Израиль нарушают международное право - РИА Новости, 28.10.2024
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22:28 28.10.2024 (обновлено: 22:42 28.10.2024)
https://ria.ru/20241028/nebenzya-1980599226.html
Небензя рассказал, как США и Израиль нарушают международное право
Небензя рассказал, как США и Израиль нарушают международное право - РИА Новости, 28.10.2024
Небензя рассказал, как США и Израиль нарушают международное право
Атака Израиля против Ирана, совершенная при помощи США, снабжавших Западный Иерусалим разведывательной информацией, нарушает международное право,... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T22:28
2024-10-28T22:42
в мире
израиль
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ООН, 28 окт - РИА Новости. Атака Израиля против Ирана, совершенная при помощи США, снабжавших Западный Иерусалим разведывательной информацией, нарушает международное право, дестабилизирует обстановку в регионе, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя."Более того, насколько мы можем судить, Вашингтон еще и снабжал Западный Иерусалим необходимой для нанесения ударов разведывательной информацией. Данное нападение не только нарушает положения международного права, но и дестабилизирует и без того накаленную до предела ситуацию на балансирующем на гране войны Ближнем Востоке", - сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН.
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в мире, израиль, иран, сша, василий небензя, оон
В мире, Израиль, Иран, США, Василий Небензя, ООН
Небензя рассказал, как США и Израиль нарушают международное право

Небензя: США снабжают Израиль развединформацией, нарушая международное право

© МИД РФ | Перейти в медиабанкПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© МИД РФ
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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 28 окт - РИА Новости. Атака Израиля против Ирана, совершенная при помощи США, снабжавших Западный Иерусалим разведывательной информацией, нарушает международное право, дестабилизирует обстановку в регионе, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
"Более того, насколько мы можем судить, Вашингтон еще и снабжал Западный Иерусалим необходимой для нанесения ударов разведывательной информацией. Данное нападение не только нарушает положения международного права, но и дестабилизирует и без того накаленную до предела ситуацию на балансирующем на гране войны Ближнем Востоке", - сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН.
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Небензя обвинил США в проведении бесчеловечной политики в отношении Сирии
23 октября, 23:41
 
В миреИзраильИранСШАВасилий НебензяООН
 
 
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