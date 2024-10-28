https://ria.ru/20241028/nato-1980487992.html

В НАТО призвали расследовать сообщения о нарушениях на выборах в Грузии

В НАТО призвали расследовать сообщения о нарушениях на выборах в Грузии - РИА Новости, 28.10.2024

В НАТО призвали расследовать сообщения о нарушениях на выборах в Грузии

Официальный представитель НАТО Фарах Дахлалла призвала расследовать сообщения о якобы возможных нарушениях на выборах в Грузии, которые, по ее утверждению,... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T13:12

2024-10-28T13:12

2024-10-28T13:12

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БРЮССЕЛЬ, 28 окт - РИА Новости. Официальный представитель НАТО Фарах Дахлалла призвала расследовать сообщения о якобы возможных нарушениях на выборах в Грузии, которые, по ее утверждению, "подрывают доверие к их результатам". "Сообщения о связанных с выборами нарушениях должны быть в полной мере расследованы", - написала представитель альянса в сети X. При этом к расследованию в отношении имевших место нарушений на выборах и референдуме в Молдавии НАТО и ЕС ранее не призывали и сомнение в результатах этого голосования не высказывали. В Грузии 26 октября состоялись парламентские выборы. Правящая партия "Грузинская мечта", которая выступает за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, по данным ЦИК, набрала 53,93% голосов. В парламент прошли четыре оппозиционные партии, они в сумме получили 37,78%. Оппозиция заявила, что не признает данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.

https://ria.ru/20241028/gruziya-1980460624.html

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в мире, грузия, молдавия, россия, саломе зурабишвили, нато, евросоюз, обсе, парламентские выборы в грузии — 2024