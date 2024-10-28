https://ria.ru/20241028/nasilie-1980537361.html

В США предупредили о риске насилия на президентских выборах, пишут СМИ

В США предупредили о риске насилия на президентских выборах, пишут СМИ - РИА Новости, 28.10.2024

В США предупредили о риске насилия на президентских выборах, пишут СМИ

Американские спецслужбы предупредили о риске насилия на предстоящих президентских выборах со стороны внутренних радикалов, связанных с теориями заговора о... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T16:55

2024-10-28T16:55

2024-10-28T16:55

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дональд трамп

камала харрис

фбр

выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 28 окт — РИА Новости. Американские спецслужбы предупредили о риске насилия на предстоящих президентских выборах со стороны внутренних радикалов, связанных с теориями заговора о массовых фальсификациях, сообщает NBC News. Согласно его данным, совместный отчет ФБР и министерства внутренней безопасности (DHS), датированный октябрем, был предоставлен по запросу организации Property of the People. Документ предупреждает о возможных угрозах, исходящих от экстремистов, и был передан государственным и местным правоохранительным органам для координации действий в данной связи. "Насилию нет места в политике, и DHS продолжает работать с нашими партнерами для оценки и предотвращения возникающих угроз от внутренних и зарубежных источников", - заявила представитель DHS Майра Родригес. По ее словам, США находятся в "состоянии динамично развивающейся обстановки с повышенной угрозой", и ведомство продолжает делиться информацией с партнерами по обеспечению правопорядка о возможных рисках в контексте выборов 2024 года. Согласно отчету, представления о фальсификациях на выборах стали "главным мотивом" для экстремистов, которые целенаправленно атакуют государственных и избирательных чиновников. По данным документа, с 6 января 2021 года как минимум три акта насилия и два пресеченных заговора были связаны с ложными утверждениями о выборах. Среди других факторов, вызывающих призывы к насилию, названы вопросы иммиграции, права сексуальных меньшинств, аборты и попытки покушений на экс-президента Дональда Трампа. Угрозы в адрес работников избирательных комиссий, по данным ФБР, также резко возросли и включают рассылку писем с неизвестным белым порошком, онлайн-угрозы и фальшивые вызовы экстренных служб, которые приводят к полицейским операциям по ложным адресам. Эти угрозы часто исходят из регионов, где итоги выборов в прошлом неоднократно оспаривались. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - бывший президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20241023/ssha-1979456234.html

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в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, фбр, выборы президента сша — 2024