В США предупредили о риске насилия на президентских выборах, пишут СМИ
NBC News: спецслужбы в США предупредили о риске насилия на президентских выборах
© AP Photo / J. David AkeЗдание Капитолия США в Вашингтоне
© AP Photo / J. David Ake
Здание Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 окт — РИА Новости. Американские спецслужбы предупредили о риске насилия на предстоящих президентских выборах со стороны внутренних радикалов, связанных с теориями заговора о массовых фальсификациях, сообщает NBC News.
Согласно его данным, совместный отчет ФБР и министерства внутренней безопасности (DHS), датированный октябрем, был предоставлен по запросу организации Property of the People. Документ предупреждает о возможных угрозах, исходящих от экстремистов, и был передан государственным и местным правоохранительным органам для координации действий в данной связи.
Эксперты рассказали, что разделяет общество США перед выборами
23 октября, 03:43
"Насилию нет места в политике, и DHS продолжает работать с нашими партнерами для оценки и предотвращения возникающих угроз от внутренних и зарубежных источников", - заявила представитель DHS Майра Родригес. По ее словам, США находятся в "состоянии динамично развивающейся обстановки с повышенной угрозой", и ведомство продолжает делиться информацией с партнерами по обеспечению правопорядка о возможных рисках в контексте выборов 2024 года.
Согласно отчету, представления о фальсификациях на выборах стали "главным мотивом" для экстремистов, которые целенаправленно атакуют государственных и избирательных чиновников. По данным документа, с 6 января 2021 года как минимум три акта насилия и два пресеченных заговора были связаны с ложными утверждениями о выборах. Среди других факторов, вызывающих призывы к насилию, названы вопросы иммиграции, права сексуальных меньшинств, аборты и попытки покушений на экс-президента Дональда Трампа.
Угрозы в адрес работников избирательных комиссий, по данным ФБР, также резко возросли и включают рассылку писем с неизвестным белым порошком, онлайн-угрозы и фальшивые вызовы экстренных служб, которые приводят к полицейским операциям по ложным адресам. Эти угрозы часто исходят из регионов, где итоги выборов в прошлом неоднократно оспаривались.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - бывший президент Дональд Трамп.
В США заговорили о гражданской войне после выборов президента
24 октября, 10:54