https://ria.ru/20241028/muzhchina-1980523262.html

Мужчина, выживший при ударах ВСУ по жителям Часова Яра, не выходит на связь

Мужчина, выживший при ударах ВСУ по жителям Часова Яра, не выходит на связь - РИА Новости, 28.10.2024

Мужчина, выживший при ударах ВСУ по жителям Часова Яра, не выходит на связь

Выживший после удара ВСУ по группе эвакуирующихся из Часова Яра в Донбассе мирных жителей, перестал выходить на связь и, вероятно, также погиб при очередной... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T16:00

2024-10-28T16:00

2024-10-28T16:00

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АРТЕМОВСК (ДНР), 28 окт - РИА Новости. Выживший после удара ВСУ по группе эвакуирующихся из Часова Яра в Донбассе мирных жителей, перестал выходить на связь и, вероятно, также погиб при очередной атаке украинских сил, сообщил РИА Новости боец группировки "Юг". В воскресенье сообщалось, что ВСУ прицельно били по выходящим из Часова Яра гражданским с белым флагом, которые шли к позициям РФ. После ударов оставался один выживший, которого пытались вывести при помощи рации бойцы группировки "Юг". "Сначала выживший мужчина выходил с нами на связь, но после очередной атаки противника связи пропала. Вероятнее всего, мужчине не удалось выжить", - сообщил собеседник агентства.

https://ria.ru/20241027/zhiteli-1980381027.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донбасс, россия, вооруженные силы украины