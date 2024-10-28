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Мужчина, выживший при ударах ВСУ по жителям Часова Яра, не выходит на связь
Мужчина, выживший при ударах ВСУ по жителям Часова Яра, не выходит на связь - РИА Новости, 28.10.2024
Мужчина, выживший при ударах ВСУ по жителям Часова Яра, не выходит на связь
Выживший после удара ВСУ по группе эвакуирующихся из Часова Яра в Донбассе мирных жителей, перестал выходить на связь и, вероятно, также погиб при очередной... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T16:00
2024-10-28T16:00
2024-10-28T16:00
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АРТЕМОВСК (ДНР), 28 окт - РИА Новости. Выживший после удара ВСУ по группе эвакуирующихся из Часова Яра в Донбассе мирных жителей, перестал выходить на связь и, вероятно, также погиб при очередной атаке украинских сил, сообщил РИА Новости боец группировки "Юг". В воскресенье сообщалось, что ВСУ прицельно били по выходящим из Часова Яра гражданским с белым флагом, которые шли к позициям РФ. После ударов оставался один выживший, которого пытались вывести при помощи рации бойцы группировки "Юг". "Сначала выживший мужчина выходил с нами на связь, но после очередной атаки противника связи пропала. Вероятнее всего, мужчине не удалось выжить", - сообщил собеседник агентства.
https://ria.ru/20241027/zhiteli-1980381027.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донбасс, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донбасс, Россия, Вооруженные силы Украины
Мужчина, выживший при ударах ВСУ по жителям Часова Яра, не выходит на связь
Боец группировки "Юг": выживший после удара ВСУ по Часову Яру, вероятно, погиб