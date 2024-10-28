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Мужчина, выживший при ударах ВСУ по жителям Часова Яра, не выходит на связь - РИА Новости, 28.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:00 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/muzhchina-1980523262.html
Мужчина, выживший при ударах ВСУ по жителям Часова Яра, не выходит на связь
Мужчина, выживший при ударах ВСУ по жителям Часова Яра, не выходит на связь - РИА Новости, 28.10.2024
Мужчина, выживший при ударах ВСУ по жителям Часова Яра, не выходит на связь
Выживший после удара ВСУ по группе эвакуирующихся из Часова Яра в Донбассе мирных жителей, перестал выходить на связь и, вероятно, также погиб при очередной... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T16:00
2024-10-28T16:00
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
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вооруженные силы украины
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АРТЕМОВСК (ДНР), 28 окт - РИА Новости. Выживший после удара ВСУ по группе эвакуирующихся из Часова Яра в Донбассе мирных жителей, перестал выходить на связь и, вероятно, также погиб при очередной атаке украинских сил, сообщил РИА Новости боец группировки "Юг". В воскресенье сообщалось, что ВСУ прицельно били по выходящим из Часова Яра гражданским с белым флагом, которые шли к позициям РФ. После ударов оставался один выживший, которого пытались вывести при помощи рации бойцы группировки "Юг". "Сначала выживший мужчина выходил с нами на связь, но после очередной атаки противника связи пропала. Вероятнее всего, мужчине не удалось выжить", - сообщил собеседник агентства.
https://ria.ru/20241027/zhiteli-1980381027.html
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в мире, донбасс, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донбасс, Россия, Вооруженные силы Украины
Мужчина, выживший при ударах ВСУ по жителям Часова Яра, не выходит на связь

Боец группировки "Юг": выживший после удара ВСУ по Часову Яру, вероятно, погиб

© AP Photo / Ukraine Patrol PoliceГород Часов Яр
Город Часов Яр - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© AP Photo / Ukraine Patrol Police
Город Часов Яр. Архивное фото
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АРТЕМОВСК (ДНР), 28 окт - РИА Новости. Выживший после удара ВСУ по группе эвакуирующихся из Часова Яра в Донбассе мирных жителей, перестал выходить на связь и, вероятно, также погиб при очередной атаке украинских сил, сообщил РИА Новости боец группировки "Юг".
В воскресенье сообщалось, что ВСУ прицельно били по выходящим из Часова Яра гражданским с белым флагом, которые шли к позициям РФ. После ударов оставался один выживший, которого пытались вывести при помощи рации бойцы группировки "Юг".
«
"Сначала выживший мужчина выходил с нами на связь, но после очередной атаки противника связи пропала. Вероятнее всего, мужчине не удалось выжить", - сообщил собеседник агентства.
Кадры попытки эвакуации мирных жителей из Часова Яра в ДНР - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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