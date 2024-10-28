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В Москве мужчина угрожал сотрудникам метро аэрозольным пистолетом
В Москве мужчина угрожал сотрудникам метро аэрозольным пистолетом - РИА Новости, 28.10.2024
В Москве мужчина угрожал сотрудникам метро аэрозольным пистолетом
Мужчина угрожал сотрудникам московского метрополитена аэрозольным пистолетом, так как те отказались пропустить его на станцию бесплатно, сообщает столичная... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T11:19
2024-10-28T11:19
2024-10-28T11:24
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Мужчина угрожал сотрудникам московского метрополитена аэрозольным пистолетом, так как те отказались пропустить его на станцию бесплатно, сообщает столичная прокуратура. По информации ведомства, 23-летний злоумышленник пояснил, что выпил и попытался войти в метро, сказав сотруднику охраны: "Пропусти меня бесплатно". "Отказ разозлил мужчину, и он достал аэрозольный пистолет и направил его на сотрудников охраны, высказав в их адрес угрозы убийством, которые пострадавшие восприняли реально. Привлечение мужчины к уголовной ответственности по ст. 119 УК РФ (угроза убийством) на контроле", - говорится в сообщении. На прошлой неделе в прокуратуре рассказали, как пассажир угрожал машинисту в московском метро игрушечным пистолетом, потому что ему якобы не понравилось, как тот управлял составом.
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происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
В Москве мужчина угрожал сотрудникам метро аэрозольным пистолетом
Москвич достал аэрозольный пистолет из-за отказа бесплатно пустить его в метро
МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Мужчина угрожал сотрудникам московского метрополитена аэрозольным пистолетом, так как те отказались пропустить его на станцию бесплатно, сообщает столичная прокуратура.
По информации ведомства, 23-летний злоумышленник пояснил, что выпил и попытался войти в метро, сказав сотруднику охраны: "Пропусти меня бесплатно".
"Отказ разозлил мужчину, и он достал аэрозольный пистолет и направил его на сотрудников охраны, высказав в их адрес угрозы убийством, которые пострадавшие восприняли реально. Привлечение мужчины к уголовной ответственности по ст. 119 УК РФ
(угроза убийством) на контроле", - говорится в сообщении.
На прошлой неделе в прокуратуре рассказали, как пассажир угрожал машинисту в московском метро игрушечным пистолетом, потому что ему якобы не понравилось, как тот управлял составом.