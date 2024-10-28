https://ria.ru/20241028/moskva-1980445705.html
Бирюков: благоустройство возле двух причалов провели в Москвы
Бирюков: благоустройство возле двух причалов провели в Москвы - РИА Новости, 28.10.2024
Бирюков: благоустройство возле двух причалов провели в Москвы
Специалисты Комплекса городского хозяйства выполнили работы по благоустройству возле причалов "Кутузовский" и "Сити-Багратион" на западе столицы, сообщил... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T10:22
2024-10-28T10:22
2024-10-28T10:22
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства выполнили работы по благоустройству возле причалов "Кутузовский" и "Сити-Багратион" на западе столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Эти пристани расположены на набережной Тараса Шевченко, напротив делового центра "Москва-Сити". Главной задачей проекта было сделать удобные подходы к причалам для пешеходов и пассажиров, обустроить комфортное пространство для прогулок и отдыха", - сказал Бирюков. Заместитель мэра уточнил, что была проложена кабельная канализация протяженностью свыше трех километров, в которую убрали воздушные линии электропередачи и связи. Это позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. "Обновили покрытие тротуаров вдоль реки и в сквере имени Петра Багратиона на общей площади 5 тысяч квадратных метров, в зеленой зоне около причала "Кутузовский" на месте протопов и существующих тропинок сделали дорожки с экологичным покрытием. На проезжей части набережной Тараса Шевченко уложили асфальт площадью 7,5 тысячи "квадратов". В районе причалов установили 50 лавочек, свыше 120 фонарей и уличных торшеров с энергосберегающими светильниками", - добавил заммэра. Он уточнил, что в рамках работ проведено благоустройство сквера имени Петра Багратиона - он стал более современным, там заменили покрытие тротуаров, поставили уличные торшеры и скамейки-настилы, привели в порядок цветники, разбили газон. По словам заммэра, недалеко от причала "Кутузовский" появилась новая спортивная площадка с тренажерами и турниками. Спуск к этому причалу стал удобнее для маломобильных горожан и родителей с колясками - там сделали пологий пандус с поручнями длиной 350 метров. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. В зоне работ сохранили все существующие зеленые насаждения, обустроили газон площадью 38,3 тысячи квадратных метров, дополнительно высадили более 50 деревьев и почти 300 кустарников.
https://ria.ru/20241026/zelenograd-1980252227.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
благоустройство, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Благоустройство, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства выполнили работы по благоустройству возле причалов "Кутузовский" и "Сити-Багратион" на западе столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Эти пристани расположены на набережной Тараса Шевченко, напротив делового центра "Москва-Сити". Главной задачей проекта было сделать удобные подходы к причалам для пешеходов и пассажиров, обустроить комфортное пространство для прогулок и отдыха", - сказал Бирюков.
Заместитель мэра уточнил, что была проложена кабельная канализация протяженностью свыше трех километров, в которую убрали воздушные линии электропередачи и связи. Это позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций.
"Обновили покрытие тротуаров вдоль реки и в сквере имени Петра Багратиона на общей площади 5 тысяч квадратных метров, в зеленой зоне около причала "Кутузовский" на месте протопов и существующих тропинок сделали дорожки с экологичным покрытием. На проезжей части набережной Тараса Шевченко уложили асфальт площадью 7,5 тысячи "квадратов". В районе причалов установили 50 лавочек, свыше 120 фонарей и уличных торшеров с энергосберегающими светильниками", - добавил заммэра.
Он уточнил, что в рамках работ проведено благоустройство сквера имени Петра Багратиона - он стал более современным, там заменили покрытие тротуаров, поставили уличные торшеры и скамейки-настилы, привели в порядок цветники, разбили газон.
По словам заммэра, недалеко от причала "Кутузовский" появилась новая спортивная площадка с тренажерами и турниками. Спуск к этому причалу стал удобнее для маломобильных горожан и родителей с колясками - там сделали пологий пандус с поручнями длиной 350 метров.
Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. В зоне работ сохранили все существующие зеленые насаждения, обустроили газон площадью 38,3 тысячи квадратных метров, дополнительно высадили более 50 деревьев и почти 300 кустарников.