https://ria.ru/20241028/mosgorsud-1980519118.html

Мосгорсуд оставил Аяза Шабутдинова в СИЗО

Мосгорсуд оставил Аяза Шабутдинова в СИЗО - РИА Новости, 28.10.2024

Мосгорсуд оставил Аяза Шабутдинова в СИЗО

Мосгорсуд вновь отказал адвокатам в смягчении меры пресечения бизнес-коучу Аязу Шабутдинову и оставил его в СИЗО по делу о мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T15:38

2024-10-28T15:38

2024-10-28T15:38

происшествия

москва

аяз шабутдинов

московский городской суд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927281948_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_11d2d7dd1263916883c112a25afcfd33.jpg

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Мосгорсуд вновь отказал адвокатам в смягчении меры пресечения бизнес-коучу Аязу Шабутдинову и оставил его в СИЗО по делу о мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Постановление Таганского суда Москвы оставить без изменения, жалобы - без удовлетворения", - огласил решение судья. Бизнес-тренер и основатель "Лайк Центра" обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. Ему предъявлено 113 эпизодов мошенничества. Предварительное расследование уже завершено, Шабутдинов и его защита продолжают знакомиться с томами уголовного дела. По версии следствия, Шабутдинов создавал у граждан ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса благодаря своим образовательным программам. Вину он не признал. Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года, на следующий день столичный суд отправил его в СИЗО. Второй фигурант этого дела - гендиректор компании-продавца обучающих курсов Василий Алексеев, он объявлен в международный розыск и заочно арестован.

https://ria.ru/20240520/shabutdinov-1947213238.html

https://ria.ru/20240813/shabutdinov-1965965739.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, аяз шабутдинов, московский городской суд