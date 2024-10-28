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Мосгорсуд оставил Аяза Шабутдинова в СИЗО - РИА Новости, 28.10.2024
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15:38 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/mosgorsud-1980519118.html
Мосгорсуд оставил Аяза Шабутдинова в СИЗО
Мосгорсуд оставил Аяза Шабутдинова в СИЗО - РИА Новости, 28.10.2024
Мосгорсуд оставил Аяза Шабутдинова в СИЗО
Мосгорсуд вновь отказал адвокатам в смягчении меры пресечения бизнес-коучу Аязу Шабутдинову и оставил его в СИЗО по делу о мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T15:38
2024-10-28T15:38
происшествия
москва
аяз шабутдинов
московский городской суд
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Мосгорсуд вновь отказал адвокатам в смягчении меры пресечения бизнес-коучу Аязу Шабутдинову и оставил его в СИЗО по делу о мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Постановление Таганского суда Москвы оставить без изменения, жалобы - без удовлетворения", - огласил решение судья. Бизнес-тренер и основатель "Лайк Центра" обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. Ему предъявлено 113 эпизодов мошенничества. Предварительное расследование уже завершено, Шабутдинов и его защита продолжают знакомиться с томами уголовного дела. По версии следствия, Шабутдинов создавал у граждан ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса благодаря своим образовательным программам. Вину он не признал. Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года, на следующий день столичный суд отправил его в СИЗО. Второй фигурант этого дела - гендиректор компании-продавца обучающих курсов Василий Алексеев, он объявлен в международный розыск и заочно арестован.
https://ria.ru/20240520/shabutdinov-1947213238.html
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происшествия, москва, аяз шабутдинов, московский городской суд
Происшествия, Москва, Аяз Шабутдинов, Московский городской суд
Мосгорсуд оставил Аяза Шабутдинова в СИЗО

Мосгорсуд оставил бизнес-коуча Шабутдинова в СИЗО по делу о мошенничестве

© АГН "Москва" / Артур НовосильцевОбвиняемый в мошенничестве блогер Аяз Шабутдинов в Таганском суде Москвы
Обвиняемый в мошенничестве блогер Аяз Шабутдинов в Таганском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© АГН "Москва" / Артур Новосильцев
Обвиняемый в мошенничестве блогер Аяз Шабутдинов в Таганском суде Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Мосгорсуд вновь отказал адвокатам в смягчении меры пресечения бизнес-коучу Аязу Шабутдинову и оставил его в СИЗО по делу о мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановление Таганского суда Москвы оставить без изменения, жалобы - без удовлетворения", - огласил решение судья.
Аязу Шабутдинов в суде - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
В деле Шабутдинова увеличилось число потерпевших
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Бизнес-тренер и основатель "Лайк Центра" обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. Ему предъявлено 113 эпизодов мошенничества. Предварительное расследование уже завершено, Шабутдинов и его защита продолжают знакомиться с томами уголовного дела.
По версии следствия, Шабутдинов создавал у граждан ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса благодаря своим образовательным программам. Вину он не признал.
Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года, на следующий день столичный суд отправил его в СИЗО.
Второй фигурант этого дела - гендиректор компании-продавца обучающих курсов Василий Алексеев, он объявлен в международный розыск и заочно арестован.
Обвиняемый в мошенничестве блогер Аяз Шабутдинов - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
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