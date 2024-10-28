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Санду вновь пригласила Стояногло на дебаты - РИА Новости, 28.10.2024
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18:29 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/moldaviya-1980559951.html
Санду вновь пригласила Стояногло на дебаты
Санду вновь пригласила Стояногло на дебаты - РИА Новости, 28.10.2024
Санду вновь пригласила Стояногло на дебаты
Баллотирующаяся на второй срок президент Молдавии Майя Санду вновь приглашает своего оппонента, бывшего генпрокурора, выходца из Гагаузии Александра Стояногло... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T18:29
2024-10-28T18:29
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гагаузия
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снг
выборы в молдавии — 2024
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КИШИНЕВ, 28 окт - РИА Новости. Баллотирующаяся на второй срок президент Молдавии Майя Санду вновь приглашает своего оппонента, бывшего генпрокурора, выходца из Гагаузии Александра Стояногло принять участие в дебатах на общественном телеканале. Санду и Стояногло приняли участие в дебатах 27 октября. После этого общественный телеканал Moldova 1 выступил с инициативой о проведении новых дебатов вечером 28 октября. Ранее в понедельник представитель команды Стояногло Адела Раиляну сообщила, что кандидат впредь не будет участвовать в дебатах, организованных аффилированными с властями телеканалами, он готов к встрече только на нейтральной платформе. "Это напряженный момент для всех, не только для команд, но и для граждан. Они заслуживают того, чтобы видеть нас открытыми, честными и непредвзятыми. Речь идет о чести и достоинстве каждого из нас. Но это также и наша ответственность перед гражданами. Поэтому в духе доброго взаимопонимания приглашаю вас все-таки прийти на дебаты в Moldova 1", - заявила Санду в видеообращении в соцсетях. Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.
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в мире, молдавия, гагаузия, россия, майя санду, евросоюз, снг, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Гагаузия, Россия, Майя Санду, Евросоюз, СНГ, Выборы в Молдавии — 2024
Санду вновь пригласила Стояногло на дебаты

Санду вновь приглашает экс-генпрокурора Стояногло принять участие в дебатах

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду и экс-генпрокурор, кандидат в президенты Молдавии Алекcандр Стояногло участвуют в предвыборных дебатах во Дворце Республики
Президент Молдавии Майя Санду и экс-генпрокурор, кандидат в президенты Молдавии Алекcандр Стояногло участвуют в предвыборных дебатах во Дворце Республики - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент Молдавии Майя Санду и экс-генпрокурор, кандидат в президенты Молдавии Алекcандр Стояногло участвуют в предвыборных дебатах во Дворце Республики
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КИШИНЕВ, 28 окт - РИА Новости. Баллотирующаяся на второй срок президент Молдавии Майя Санду вновь приглашает своего оппонента, бывшего генпрокурора, выходца из Гагаузии Александра Стояногло принять участие в дебатах на общественном телеканале.
Санду и Стояногло приняли участие в дебатах 27 октября. После этого общественный телеканал Moldova 1 выступил с инициативой о проведении новых дебатов вечером 28 октября. Ранее в понедельник представитель команды Стояногло Адела Раиляну сообщила, что кандидат впредь не будет участвовать в дебатах, организованных аффилированными с властями телеканалами, он готов к встрече только на нейтральной платформе.
"Это напряженный момент для всех, не только для команд, но и для граждан. Они заслуживают того, чтобы видеть нас открытыми, честными и непредвзятыми. Речь идет о чести и достоинстве каждого из нас. Но это также и наша ответственность перед гражданами. Поэтому в духе доброго взаимопонимания приглашаю вас все-таки прийти на дебаты в Moldova 1", - заявила Санду в видеообращении в соцсетях.
Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.
Александр Стояногло - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Стояногло рассказал, когда нужно будет провести еврореферендум в Молдавии
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В миреМолдавияГагаузияРоссияМайя СандуЕвросоюзСНГВыборы в Молдавии — 2024
 
 
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