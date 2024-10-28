https://ria.ru/20241028/moldaviya-1980559951.html

Санду вновь пригласила Стояногло на дебаты

Санду вновь пригласила Стояногло на дебаты - РИА Новости, 28.10.2024

Санду вновь пригласила Стояногло на дебаты

Баллотирующаяся на второй срок президент Молдавии Майя Санду вновь приглашает своего оппонента, бывшего генпрокурора, выходца из Гагаузии Александра Стояногло... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T18:29

2024-10-28T18:29

2024-10-28T18:29

в мире

молдавия

гагаузия

россия

майя санду

евросоюз

снг

выборы в молдавии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1b/1980358932_0:127:2887:1751_1920x0_80_0_0_ea22a44c9ea9d437432f006b11df2f38.jpg

КИШИНЕВ, 28 окт - РИА Новости. Баллотирующаяся на второй срок президент Молдавии Майя Санду вновь приглашает своего оппонента, бывшего генпрокурора, выходца из Гагаузии Александра Стояногло принять участие в дебатах на общественном телеканале. Санду и Стояногло приняли участие в дебатах 27 октября. После этого общественный телеканал Moldova 1 выступил с инициативой о проведении новых дебатов вечером 28 октября. Ранее в понедельник представитель команды Стояногло Адела Раиляну сообщила, что кандидат впредь не будет участвовать в дебатах, организованных аффилированными с властями телеканалами, он готов к встрече только на нейтральной платформе. "Это напряженный момент для всех, не только для команд, но и для граждан. Они заслуживают того, чтобы видеть нас открытыми, честными и непредвзятыми. Речь идет о чести и достоинстве каждого из нас. Но это также и наша ответственность перед гражданами. Поэтому в духе доброго взаимопонимания приглашаю вас все-таки прийти на дебаты в Moldova 1", - заявила Санду в видеообращении в соцсетях. Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.

https://ria.ru/20241023/stoyanoglo-1979676097.html

молдавия

гагаузия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, гагаузия, россия, майя санду, евросоюз, снг, выборы в молдавии — 2024