https://ria.ru/20241028/moldaviya-1980539640.html

В Молдавии обсудят вопрос признания итогов референдума

В Молдавии обсудят вопрос признания итогов референдума - РИА Новости, 28.10.2024

В Молдавии обсудят вопрос признания итогов референдума

Конституционный суд Молдавии 31 октября соберется на заседание, чтобы обсудить вопрос возможного признания итогов референдума о евроинтеграции, сообщила в... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T17:04

2024-10-28T17:04

2024-10-28T17:04

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КИШИНЕВ, 28 окт - РИА Новости. Конституционный суд Молдавии 31 октября соберется на заседание, чтобы обсудить вопрос возможного признания итогов референдума о евроинтеграции, сообщила в понедельник пресс-служба КС. "В четверг, 31 октября 2024 года, в 10.00 (11.00 мск) состоится заседание Конституционного суда, на котором будет рассмотрено обращение №212d/2024 о подтверждении результатов республиканского конституционного референдума от 20 октября 2024 года", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте КС. В зал заседаний Конституционного Суда будут иметь доступ только приглашенные лица. На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат в президенты от Партии социалистов Александр Стояногло заявил, что результаты референдума спорны и вряд ли могут быть признаны законными, поэтому он выступил против изменения конституции.

https://ria.ru/20241022/moldaviya-1979276558.html

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в мире, молдавия, гагаузия, евросоюз, выборы в молдавии — 2024