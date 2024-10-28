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В Молдавии заявили, что предвыборная кампания обострила ксенофобию в стране - РИА Новости, 28.10.2024
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20:00 28.10.2024 (обновлено: 20:01 28.10.2024)
https://ria.ru/20241028/moldavija-1980581157.html
В Молдавии заявили, что предвыборная кампания обострила ксенофобию в стране
В Молдавии заявили, что предвыборная кампания обострила ксенофобию в стране - РИА Новости, 28.10.2024
В Молдавии заявили, что предвыборная кампания обострила ксенофобию в стране
Предвыборная кампания в Молдавии обострила призывы к ненависти, русофобию и ксенофобию, заявил председатель национального координационного комитета "Победа"... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T20:00
2024-10-28T20:01
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КИШИНЕВ, 28 окт - РИА Новости. Предвыборная кампания в Молдавии обострила призывы к ненависти, русофобию и ксенофобию, заявил председатель национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович. Ранее активисты правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" Марин Андони и Раду Дуткович призвали граждан не голосовать за экс-генпрокурора Александра Стояногло по причине того, что он гагауз. Стояногло заявил, что считает высказывания в адрес его национальности и нападки на членов его семьи доказательством моральной несостоятельности людей, называющих себя сторонниками действующей власти. Экс-премьер Молдавии, лидер Партии развития и объединения Молдавии Ион Кику, участвовавший в качестве кандидата в президенты страны в первом туре выборов, заявил, что партия подала жалобу в генпрокуратуру на ксенофобские выпады в отношении Стояногло. "Часто приходится слышать упрек в свой адрес относительно того, что я, дескать, нагнетаю обстановку говоря о возрождении нацизма в нашей стране. Однако идущая предвыборная кампания настолько явно оголила очаги ненависти, русофобии и ксенофобии, настолько очевидно продемонстрировала градус нетерпимости в нашем обществе, что не замечать подобное могут только откровенные подлецы. Нацизм поднимает свою голову через свой традиционный и проторенный его создателями путь - через агрессивный национализм", - написал Петрович в Telegram-канале. Он заявил, что в стране уже отказывают в медицинской помощи по национальному признаку, угрожают расстреливать из автоматов, оскорбляют и применяют физическое насилие, грозят депортациями. "А теперь на секундочку представьте себе наших соотечественников, которых, как в свое время Адольф Гитлер, освободили от химеры, именуемой совестью и дали им полную свободу. Можете не утруждать себя фантазиями, ответ известен. Первыми грабить и убивать евреев, еще до прихода румынских и немецких оккупантов, начали люди, жившие с ними бок о бок", - добавил Петрович. Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.
https://ria.ru/20241027/simonjan-1980397863.html
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в мире, молдавия, гагаузия, россия, майя санду, ион кику, адольф гитлер, евросоюз, снг, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Гагаузия, Россия, Майя Санду, Ион Кику, Адольф Гитлер, Евросоюз, СНГ, Выборы в Молдавии — 2024
В Молдавии заявили, что предвыборная кампания обострила ксенофобию в стране

Депутат Петрович: предвыборная кампания в Молдавии обострила призывы к ненависти

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкЛюди голосуют на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии
Люди голосуют на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Родион Прока
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Люди голосуют на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 28 окт - РИА Новости. Предвыборная кампания в Молдавии обострила призывы к ненависти, русофобию и ксенофобию, заявил председатель национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.
Ранее активисты правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" Марин Андони и Раду Дуткович призвали граждан не голосовать за экс-генпрокурора Александра Стояногло по причине того, что он гагауз. Стояногло заявил, что считает высказывания в адрес его национальности и нападки на членов его семьи доказательством моральной несостоятельности людей, называющих себя сторонниками действующей власти. Экс-премьер Молдавии, лидер Партии развития и объединения Молдавии Ион Кику, участвовавший в качестве кандидата в президенты страны в первом туре выборов, заявил, что партия подала жалобу в генпрокуратуру на ксенофобские выпады в отношении Стояногло.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
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"Часто приходится слышать упрек в свой адрес относительно того, что я, дескать, нагнетаю обстановку говоря о возрождении нацизма в нашей стране. Однако идущая предвыборная кампания настолько явно оголила очаги ненависти, русофобии и ксенофобии, настолько очевидно продемонстрировала градус нетерпимости в нашем обществе, что не замечать подобное могут только откровенные подлецы. Нацизм поднимает свою голову через свой традиционный и проторенный его создателями путь - через агрессивный национализм", - написал Петрович в Telegram-канале.
Он заявил, что в стране уже отказывают в медицинской помощи по национальному признаку, угрожают расстреливать из автоматов, оскорбляют и применяют физическое насилие, грозят депортациями. "А теперь на секундочку представьте себе наших соотечественников, которых, как в свое время Адольф Гитлер, освободили от химеры, именуемой совестью и дали им полную свободу. Можете не утруждать себя фантазиями, ответ известен. Первыми грабить и убивать евреев, еще до прихода румынских и немецких оккупантов, начали люди, жившие с ними бок о бок", - добавил Петрович.
Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.
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