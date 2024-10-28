https://ria.ru/20241028/moldavija-1980581157.html

В Молдавии заявили, что предвыборная кампания обострила ксенофобию в стране

В Молдавии заявили, что предвыборная кампания обострила ксенофобию в стране - РИА Новости, 28.10.2024

В Молдавии заявили, что предвыборная кампания обострила ксенофобию в стране

Предвыборная кампания в Молдавии обострила призывы к ненависти, русофобию и ксенофобию, заявил председатель национального координационного комитета "Победа"... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T20:00

2024-10-28T20:00

2024-10-28T20:01

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гагаузия

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адольф гитлер

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КИШИНЕВ, 28 окт - РИА Новости. Предвыборная кампания в Молдавии обострила призывы к ненависти, русофобию и ксенофобию, заявил председатель национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович. Ранее активисты правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" Марин Андони и Раду Дуткович призвали граждан не голосовать за экс-генпрокурора Александра Стояногло по причине того, что он гагауз. Стояногло заявил, что считает высказывания в адрес его национальности и нападки на членов его семьи доказательством моральной несостоятельности людей, называющих себя сторонниками действующей власти. Экс-премьер Молдавии, лидер Партии развития и объединения Молдавии Ион Кику, участвовавший в качестве кандидата в президенты страны в первом туре выборов, заявил, что партия подала жалобу в генпрокуратуру на ксенофобские выпады в отношении Стояногло. "Часто приходится слышать упрек в свой адрес относительно того, что я, дескать, нагнетаю обстановку говоря о возрождении нацизма в нашей стране. Однако идущая предвыборная кампания настолько явно оголила очаги ненависти, русофобии и ксенофобии, настолько очевидно продемонстрировала градус нетерпимости в нашем обществе, что не замечать подобное могут только откровенные подлецы. Нацизм поднимает свою голову через свой традиционный и проторенный его создателями путь - через агрессивный национализм", - написал Петрович в Telegram-канале. Он заявил, что в стране уже отказывают в медицинской помощи по национальному признаку, угрожают расстреливать из автоматов, оскорбляют и применяют физическое насилие, грозят депортациями. "А теперь на секундочку представьте себе наших соотечественников, которых, как в свое время Адольф Гитлер, освободили от химеры, именуемой совестью и дали им полную свободу. Можете не утруждать себя фантазиями, ответ известен. Первыми грабить и убивать евреев, еще до прихода румынских и немецких оккупантов, начали люди, жившие с ними бок о бок", - добавил Петрович. Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, гагаузия, россия, майя санду, ион кику, адольф гитлер, евросоюз, снг, выборы в молдавии — 2024