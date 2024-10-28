https://ria.ru/20241028/mobilizatsiya-1980529253.html

СМИ: мужчины на Украине боятся, что их мобилизуют прямо с улицы

СМИ: мужчины на Украине боятся, что их мобилизуют прямо с улицы - РИА Новости, 28.10.2024

СМИ: мужчины на Украине боятся, что их мобилизуют прямо с улицы

Мужчины на Украине боятся, что высказывание мнения о мобилизации повлечет за собой ответные меры со стороны министерства обороны, пишет журнал Foreign Policy. РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T16:26

2024-10-28T16:26

2024-10-28T16:26

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Мужчины на Украине боятся, что высказывание мнения о мобилизации повлечет за собой ответные меры со стороны министерства обороны, пишет журнал Foreign Policy. Как отмечает издание, мало кто на Украине хочет публично обсуждать тему призыва, а особенно мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. "Некоторые боятся, что высказывание мнения приведет к получению письма из министерства обороны об их призыве", - говорится в публикации. Помимо этого, мужчины на Украине боятся быть мобилизованными прямо с улицы. Украинские СМИ с середины октября сообщают о масштабных облавах, проводимых сотрудниками военкоматов в развлекательных заведениях по всей стране. Сообщалось о рейдах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Львове и других городах. Помимо ночных клубов и баров, сообщалось об облаве на концерте популярной украинской группы "Океан Эльзы" в Киеве. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20241026/odessa-1980248428.html

https://ria.ru/20241022/ukraina-1979284256.html

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