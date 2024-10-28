https://ria.ru/20241028/mkad-1980430218.html

На внешней стороне МКАД столкнулись четыре автомобиля

На внешней стороне МКАД столкнулись четыре автомобиля - РИА Новости, 28.10.2024

На внешней стороне МКАД столкнулись четыре автомобиля

Четыре автомобиля столкнулись на внешней стороне МКАД, один из них перевернулся, сообщает департамент транспорта столицы в Telegram-канале. РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T08:07

2024-10-28T08:07

2024-10-28T08:07

происшествия

москва

мкад

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267776_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_ad0ef3ccb46a0b0bfe4cea92120ee251.jpg

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Четыре автомобиля столкнулись на внешней стороне МКАД, один из них перевернулся, сообщает департамент транспорта столицы в Telegram-канале. "На внешней стороне шестого километра МКАД столкнулись четыре автомобиля, после чего один из них перевернулся. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении. Ведомство добавило, что движение в районе ДТП затруднено, и просит выбирать пути объезда.

https://ria.ru/20240321/avariya-1934765804.html

москва

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, мкад