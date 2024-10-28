https://ria.ru/20241028/mkad-1980430218.html
На внешней стороне МКАД столкнулись четыре автомобиля
На внешней стороне МКАД столкнулись четыре автомобиля - РИА Новости, 28.10.2024
На внешней стороне МКАД столкнулись четыре автомобиля
Четыре автомобиля столкнулись на внешней стороне МКАД, один из них перевернулся, сообщает департамент транспорта столицы в Telegram-канале. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T08:07
2024-10-28T08:07
2024-10-28T08:07
происшествия
москва
мкад
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Четыре автомобиля столкнулись на внешней стороне МКАД, один из них перевернулся, сообщает департамент транспорта столицы в Telegram-канале. "На внешней стороне шестого километра МКАД столкнулись четыре автомобиля, после чего один из них перевернулся. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении. Ведомство добавило, что движение в районе ДТП затруднено, и просит выбирать пути объезда.
https://ria.ru/20240321/avariya-1934765804.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мкад
Происшествия, Москва, МКАД
На внешней стороне МКАД столкнулись четыре автомобиля
На внешней стороне МКАД столкнулись четыре автомобиля, один из них перевернулся