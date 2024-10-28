https://ria.ru/20241028/mishustin-1980465530.html

Мишустин отметил интерес россиян к олимпиаде "Безопасные дороги"

Мишустин отметил интерес россиян к олимпиаде "Безопасные дороги" - РИА Новости, 28.10.2024

Мишустин отметил интерес россиян к олимпиаде "Безопасные дороги"

Глава правительства РФ Михаил Мишустин отметил растущий интерес россиян к участию в онлайн-олимпиаде "Безопасные дороги" и заявил, что чем раньше человек... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T11:33

2024-10-28T11:33

2024-10-28T11:55

россия

михаил мишустин

марат хуснуллин

авто

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1c/1980469810_0:217:2992:1900_1920x0_80_0_0_e575025c2f22a9b4bf6e715b76bc3d5b.jpg

МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин отметил растущий интерес россиян к участию в онлайн-олимпиаде "Безопасные дороги" и заявил, что чем раньше человек получает знания о правильном поведении на дорогах, "тем безопаснее будет для всех". Результаты работы российского дорожного комплекса в этом году обсуждались в понедельник на совещании Мишустина с вице-премьерами. Глава кабмина также попросил своего заместителя Марата Хуснуллина рассказать о проведении всероссийской онлайн-олимпиады "Безопасные дороги", итоги которой традиционно подводятся в октябре. "Важно, что все больше наших граждан принимают участие в этой олимпиаде. Ведь от того, насколько человек ответственно относится к своему поведению на дорогах, на проезжей части улиц, зависит жизнь, здоровье как его самого, так и окружающих его людей, детей. И чем раньше он такие знания получит, тем безопаснее будет для всех", - заявил Мишустин. Премьер отметил, что ежегодно в онлайн-олимпиаде принимают участие миллионы детей и взрослых. Благодаря ей школьники и их родители могут получить полезные знания о правильном поведении на дорогах для пешеходов, велосипедистов, автомобилистов, пассажиров. Глава кабмина также упомянул, что по всей стране строят и приводят в надлежащее состояние дороги с сопутствующей инфраструктурой. Сейчас эта работа ведется в рамках профильного национального проекта "Безопасные качественные дороги", а с 2025 года будет продолжена в новом нацпроекте "Инфраструктура для жизни".

https://ria.ru/20241014/peterburg-1977886459.html

https://ria.ru/20241011/gosavtoinspektsiya-1977608348.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, михаил мишустин, марат хуснуллин, авто