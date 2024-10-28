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Мишустин отметил интерес россиян к олимпиаде "Безопасные дороги" - РИА Новости, 28.10.2024
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11:33 28.10.2024 (обновлено: 11:55 28.10.2024)
https://ria.ru/20241028/mishustin-1980465530.html
Мишустин отметил интерес россиян к олимпиаде "Безопасные дороги"
Мишустин отметил интерес россиян к олимпиаде "Безопасные дороги" - РИА Новости, 28.10.2024
Мишустин отметил интерес россиян к олимпиаде "Безопасные дороги"
Глава правительства РФ Михаил Мишустин отметил растущий интерес россиян к участию в онлайн-олимпиаде "Безопасные дороги" и заявил, что чем раньше человек... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T11:33
2024-10-28T11:55
россия
михаил мишустин
марат хуснуллин
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин отметил растущий интерес россиян к участию в онлайн-олимпиаде "Безопасные дороги" и заявил, что чем раньше человек получает знания о правильном поведении на дорогах, "тем безопаснее будет для всех". Результаты работы российского дорожного комплекса в этом году обсуждались в понедельник на совещании Мишустина с вице-премьерами. Глава кабмина также попросил своего заместителя Марата Хуснуллина рассказать о проведении всероссийской онлайн-олимпиады "Безопасные дороги", итоги которой традиционно подводятся в октябре. "Важно, что все больше наших граждан принимают участие в этой олимпиаде. Ведь от того, насколько человек ответственно относится к своему поведению на дорогах, на проезжей части улиц, зависит жизнь, здоровье как его самого, так и окружающих его людей, детей. И чем раньше он такие знания получит, тем безопаснее будет для всех", - заявил Мишустин. Премьер отметил, что ежегодно в онлайн-олимпиаде принимают участие миллионы детей и взрослых. Благодаря ей школьники и их родители могут получить полезные знания о правильном поведении на дорогах для пешеходов, велосипедистов, автомобилистов, пассажиров. Глава кабмина также упомянул, что по всей стране строят и приводят в надлежащее состояние дороги с сопутствующей инфраструктурой. Сейчас эта работа ведется в рамках профильного национального проекта "Безопасные качественные дороги", а с 2025 года будет продолжена в новом нацпроекте "Инфраструктура для жизни".
https://ria.ru/20241014/peterburg-1977886459.html
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россия, михаил мишустин, марат хуснуллин, авто
Россия, Михаил Мишустин, Марат Хуснуллин, Авто
Мишустин отметил интерес россиян к олимпиаде "Безопасные дороги"

Мишустин отметил интерес россиян к онлайн-олимпиаде "Безопасные дороги"

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ. 28 октября 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ. 28 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ. 28 октября 2024
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин отметил растущий интерес россиян к участию в онлайн-олимпиаде "Безопасные дороги" и заявил, что чем раньше человек получает знания о правильном поведении на дорогах, "тем безопаснее будет для всех".
Результаты работы российского дорожного комплекса в этом году обсуждались в понедельник на совещании Мишустина с вице-премьерами. Глава кабмина также попросил своего заместителя Марата Хуснуллина рассказать о проведении всероссийской онлайн-олимпиады "Безопасные дороги", итоги которой традиционно подводятся в октябре.
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"Важно, что все больше наших граждан принимают участие в этой олимпиаде. Ведь от того, насколько человек ответственно относится к своему поведению на дорогах, на проезжей части улиц, зависит жизнь, здоровье как его самого, так и окружающих его людей, детей. И чем раньше он такие знания получит, тем безопаснее будет для всех", - заявил Мишустин.
Премьер отметил, что ежегодно в онлайн-олимпиаде принимают участие миллионы детей и взрослых. Благодаря ей школьники и их родители могут получить полезные знания о правильном поведении на дорогах для пешеходов, велосипедистов, автомобилистов, пассажиров.
Глава кабмина также упомянул, что по всей стране строят и приводят в надлежащее состояние дороги с сопутствующей инфраструктурой. Сейчас эта работа ведется в рамках профильного национального проекта "Безопасные качественные дороги", а с 2025 года будет продолжена в новом нацпроекте "Инфраструктура для жизни".
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