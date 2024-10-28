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Допфинансирование маткапитала может обеспечить 3,2 миллиона семей - РИА Новости, 28.10.2024
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15:29 28.10.2024 (обновлено: 15:30 28.10.2024)
https://ria.ru/20241028/mintrud-1980517925.html
Допфинансирование маткапитала может обеспечить 3,2 миллиона семей
Допфинансирование маткапитала может обеспечить 3,2 миллиона семей - РИА Новости, 28.10.2024
Допфинансирование маткапитала может обеспечить 3,2 миллиона семей
Дополнительное финансирование на продление программы материнского капитала до конца 2030 года может обеспечить 3,2 миллиона российских семей, свидетельствует... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T15:29
2024-10-28T15:30
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
общество
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Дополнительное финансирование на продление программы материнского капитала до конца 2030 года может обеспечить 3,2 миллиона российских семей, свидетельствует законопроект Минтруда. Соответствующий законопроект опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов. "(Дополнительное финансирование продления программы маткапитала до конца 2030 года - ред.) позволит обеспечить маткапиталом 3,2 миллиона семей", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.
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министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество
Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России), Общество
Допфинансирование маткапитала может обеспечить 3,2 миллиона семей

Минтруд: допфинансирование маткапитала может обеспечить 3,2 миллиона семей

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛюди отдыхают в парке
Люди отдыхают в парке - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Дополнительное финансирование на продление программы материнского капитала до конца 2030 года может обеспечить 3,2 миллиона российских семей, свидетельствует законопроект Минтруда.
Соответствующий законопроект опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов.
"(Дополнительное финансирование продления программы маткапитала до конца 2030 года - ред.) позволит обеспечить маткапиталом 3,2 миллиона семей", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.
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Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Общество
 
 
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