https://ria.ru/20241028/mintrud-1980517925.html

Допфинансирование маткапитала может обеспечить 3,2 миллиона семей

Допфинансирование маткапитала может обеспечить 3,2 миллиона семей - РИА Новости, 28.10.2024

Допфинансирование маткапитала может обеспечить 3,2 миллиона семей

Дополнительное финансирование на продление программы материнского капитала до конца 2030 года может обеспечить 3,2 миллиона российских семей, свидетельствует... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T15:29

2024-10-28T15:29

2024-10-28T15:30

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

общество

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Дополнительное финансирование на продление программы материнского капитала до конца 2030 года может обеспечить 3,2 миллиона российских семей, свидетельствует законопроект Минтруда. Соответствующий законопроект опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов. "(Дополнительное финансирование продления программы маткапитала до конца 2030 года - ред.) позволит обеспечить маткапиталом 3,2 миллиона семей", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

https://ria.ru/20241024/opros-1979777813.html

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министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество