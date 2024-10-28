Рейтинг@Mail.ru
В Минске пройдет конференция по евразийской безопасности - РИА Новости, 28.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:22 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/minsk-1980573943.html
В Минске пройдет конференция по евразийской безопасности
В Минске пройдет конференция по евразийской безопасности - РИА Новости, 28.10.2024
В Минске пройдет конференция по евразийской безопасности
Участниками Второй Минской международной конференции по евразийской безопасности станут около 600 человек, в том числе ожидаются выступления глав МИД Венгрии,... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T19:22
2024-10-28T19:22
сирия
белоруссия
венгрия
снг
обсе
шос
минск
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149796/58/1497965854_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_0d5bc7ded50870edb603c57812f80714.jpg
МИНСК, 28 окт – РИА Новости. Участниками Второй Минской международной конференции по евразийской безопасности станут около 600 человек, в том числе ожидаются выступления глав МИД Венгрии, России, Сирии, сообщил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз. С 31 октября по 1 ноября в Белоруссии пройдет Вторая Минская международная конференция по евразийской безопасности. Ее целью, как отметили организаторы, является откровенная и инклюзивная дискуссия о перспективах евразийской безопасности в условиях кризиса существующего миропорядка, хронических военно-политических противоречий между ключевыми игроками и практически полного отсутствия коммуникаций между ними. "Подготовка Второй Минской международной конференции по евразийской безопасности вышла на финишную прямую. В пятницу мы завершили официальную регистрацию – ожидаем порядка 600 участников. Это высокопоставленные гости со всей нашей большой Евразии, представители стран ОБСЕ, СНГ, ШОС, руководители ряда международных организаций, руководители и высокопоставленные эксперты ведущих "фабрик мысли" всего евразийского региона", - сказал Глаз журналистам. По его словам, ожидается, что участниками конференции станут представители 45 стран. Для освещения мероприятия уже аккредитовано 150 журналистов белорусских и зарубежных СМИ. Как отметил пресс-секретарь, открытие конференции запланировано на 31 октября, она начнется с сессии высокого уровня. На ней, как отметил официальный представитель белорусского внешнеполитического ведомства, "планируются выступления 14 высокопоставленных гостей, в том числе глав МИД Венгрии, России, Сирии, генсека ОДКБ, генсека СНГ, госсекретаря Союзного государства". По словам Глаза, гости конференции, в том числе высокопоставленные, начнут прибывать в Минск уже со вторника. Например, во вторник начнется рабочий визит в Белоруссию министра иностранных дел Сирии, в рамках которого он выступит и на конференции. "Участники конференции и Беларусь как страна-организатор рассчитывают, что мероприятие позволит обсудить и наметить всем вместе перспективные контуры будущей евразийской безопасности, а также обсудить инициативу, выдвинутую Республикой Беларусь и поддержанную нашим стратегическим партнером Российской Федерацией о разработке хартии многообразия и многополярности в 21 веке", - добавил Глаз.
https://ria.ru/20240313/bezopasnost-1932705133.html
https://ria.ru/20241004/lavrov-1976317948.html
сирия
белоруссия
венгрия
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149796/58/1497965854_128:0:2795:2000_1920x0_80_0_0_95bd71c725225bc6156ade3ce03a0d74.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сирия, белоруссия, венгрия, снг, обсе, шос, минск, в мире
Сирия, Белоруссия, Венгрия, СНГ, ОБСЕ, ШОС, Минск, В мире
В Минске пройдет конференция по евразийской безопасности

МИД Белоруссии: участниками конференции по безопасности станут около 600 человек

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкПлощадь Победы в Минске
Площадь Победы в Минске - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Площадь Победы в Минске. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 28 окт – РИА Новости. Участниками Второй Минской международной конференции по евразийской безопасности станут около 600 человек, в том числе ожидаются выступления глав МИД Венгрии, России, Сирии, сообщил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.
С 31 октября по 1 ноября в Белоруссии пройдет Вторая Минская международная конференция по евразийской безопасности. Ее целью, как отметили организаторы, является откровенная и инклюзивная дискуссия о перспективах евразийской безопасности в условиях кризиса существующего миропорядка, хронических военно-политических противоречий между ключевыми игроками и практически полного отсутствия коммуникаций между ними.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
Россия формирует новую архитектуру безопасности в Евразии, заявил Лавров
13 марта, 12:59
"Подготовка Второй Минской международной конференции по евразийской безопасности вышла на финишную прямую. В пятницу мы завершили официальную регистрацию – ожидаем порядка 600 участников. Это высокопоставленные гости со всей нашей большой Евразии, представители стран ОБСЕ, СНГ, ШОС, руководители ряда международных организаций, руководители и высокопоставленные эксперты ведущих "фабрик мысли" всего евразийского региона", - сказал Глаз журналистам.
По его словам, ожидается, что участниками конференции станут представители 45 стран. Для освещения мероприятия уже аккредитовано 150 журналистов белорусских и зарубежных СМИ.
Как отметил пресс-секретарь, открытие конференции запланировано на 31 октября, она начнется с сессии высокого уровня. На ней, как отметил официальный представитель белорусского внешнеполитического ведомства, "планируются выступления 14 высокопоставленных гостей, в том числе глав МИД Венгрии, России, Сирии, генсека ОДКБ, генсека СНГ, госсекретаря Союзного государства".
По словам Глаза, гости конференции, в том числе высокопоставленные, начнут прибывать в Минск уже со вторника. Например, во вторник начнется рабочий визит в Белоруссию министра иностранных дел Сирии, в рамках которого он выступит и на конференции.
"Участники конференции и Беларусь как страна-организатор рассчитывают, что мероприятие позволит обсудить и наметить всем вместе перспективные контуры будущей евразийской безопасности, а также обсудить инициативу, выдвинутую Республикой Беларусь и поддержанную нашим стратегическим партнером Российской Федерацией о разработке хартии многообразия и многополярности в 21 веке", - добавил Глаз.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
Лавров назвал условие диалога с Европой о евразийской безопасности
4 октября, 10:50
 
СирияБелоруссияВенгрияСНГОБСЕШОСМинскВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала