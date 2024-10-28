https://ria.ru/20241028/minsk-1980573943.html

В Минске пройдет конференция по евразийской безопасности

В Минске пройдет конференция по евразийской безопасности - РИА Новости, 28.10.2024

В Минске пройдет конференция по евразийской безопасности

Участниками Второй Минской международной конференции по евразийской безопасности станут около 600 человек, в том числе ожидаются выступления глав МИД Венгрии,... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T19:22

2024-10-28T19:22

2024-10-28T19:22

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МИНСК, 28 окт – РИА Новости. Участниками Второй Минской международной конференции по евразийской безопасности станут около 600 человек, в том числе ожидаются выступления глав МИД Венгрии, России, Сирии, сообщил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз. С 31 октября по 1 ноября в Белоруссии пройдет Вторая Минская международная конференция по евразийской безопасности. Ее целью, как отметили организаторы, является откровенная и инклюзивная дискуссия о перспективах евразийской безопасности в условиях кризиса существующего миропорядка, хронических военно-политических противоречий между ключевыми игроками и практически полного отсутствия коммуникаций между ними. "Подготовка Второй Минской международной конференции по евразийской безопасности вышла на финишную прямую. В пятницу мы завершили официальную регистрацию – ожидаем порядка 600 участников. Это высокопоставленные гости со всей нашей большой Евразии, представители стран ОБСЕ, СНГ, ШОС, руководители ряда международных организаций, руководители и высокопоставленные эксперты ведущих "фабрик мысли" всего евразийского региона", - сказал Глаз журналистам. По его словам, ожидается, что участниками конференции станут представители 45 стран. Для освещения мероприятия уже аккредитовано 150 журналистов белорусских и зарубежных СМИ. Как отметил пресс-секретарь, открытие конференции запланировано на 31 октября, она начнется с сессии высокого уровня. На ней, как отметил официальный представитель белорусского внешнеполитического ведомства, "планируются выступления 14 высокопоставленных гостей, в том числе глав МИД Венгрии, России, Сирии, генсека ОДКБ, генсека СНГ, госсекретаря Союзного государства". По словам Глаза, гости конференции, в том числе высокопоставленные, начнут прибывать в Минск уже со вторника. Например, во вторник начнется рабочий визит в Белоруссию министра иностранных дел Сирии, в рамках которого он выступит и на конференции. "Участники конференции и Беларусь как страна-организатор рассчитывают, что мероприятие позволит обсудить и наметить всем вместе перспективные контуры будущей евразийской безопасности, а также обсудить инициативу, выдвинутую Республикой Беларусь и поддержанную нашим стратегическим партнером Российской Федерацией о разработке хартии многообразия и многополярности в 21 веке", - добавил Глаз.

https://ria.ru/20240313/bezopasnost-1932705133.html

https://ria.ru/20241004/lavrov-1976317948.html

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сирия, белоруссия, венгрия, снг, обсе, шос, минск, в мире