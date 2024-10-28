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ПВО сбила беспилотник ВСУ над Липецкой областью
ПВО сбила беспилотник ВСУ над Липецкой областью - РИА Новости, 28.10.2024
ПВО сбила беспилотник ВСУ над Липецкой областью
Дежурные средства ПВО около 17.20 мск перехватили украинский беспилотник над Липецкой областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T18:20
2024-10-28T18:20
2024-10-28T18:49
безопасность
липецкая область
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 17.20 мск перехватили украинский беспилотник над Липецкой областью, сообщило Минобороны РФ."Двадцать восьмого октября около 17.20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Липецкой области", - говорится в сообщении.Ранее в понедельник министерство сообщало об уничтожении пяти украинских БПЛА над регионом.
https://ria.ru/20241028/drony-1980427911.html
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безопасность, липецкая область, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Липецкая область, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила беспилотник ВСУ над Липецкой областью
Минобороны: ПВО уничтожила украинский БПЛА над территорией Липецкой области