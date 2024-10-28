https://ria.ru/20241028/minoborony-1980498142.html

ФАБ-3000 поразила пункт временной дислокации ВСУ в районе Волчанска

ФАБ-3000 поразила пункт временной дислокации ВСУ в районе Волчанска - РИА Новости, 28.10.2024

ФАБ-3000 поразила пункт временной дислокации ВСУ в районе Волчанска

Минобороны РФ показало видео уничтожения авиабомбой ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции пункта временной дислокации ВСУ в районе Волчанска РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T13:47

2024-10-28T13:47

2024-10-28T15:34

волчанск

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

харьковская область

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Минобороны РФ показало видео уничтожения авиабомбой ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции пункта временной дислокации ВСУ в районе Волчанска Харьковской области."В результате разведывательных мероприятий ВС РФ в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области был обнаружен пункт временной дислокации ВСУ. Координаты цели были переданы летчикам ВКС России, которые точным попаданием авиационной бомбой с универсальным модулем планирования и коррекции уничтожили ПВД противника", — говорится в сообщении ведомства.В министерстве отмечают, что в момент нанесения удара в пункте находился командный состав одного из подразделений ВСУ.

https://ria.ru/20241024/kurakhovo-1979773494.html

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харьковская область

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Уничтожение авиабомбой ФАБ-3000 пункта временной дислокации ВСУ Минобороны показало уничтожение авиабомбой ФАБ-3000 пункта временной дислокации ВСУ в районе Волчанска Харьковской области 2024-10-28T13:47 true PT0M38S

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волчанск, вооруженные силы украины, харьковская область, воздушно-космические силы россии, украина, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)