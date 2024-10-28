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ФАБ-3000 поразила пункт временной дислокации ВСУ в районе Волчанска - РИА Новости, 28.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:47 28.10.2024 (обновлено: 15:34 28.10.2024)
https://ria.ru/20241028/minoborony-1980498142.html
ФАБ-3000 поразила пункт временной дислокации ВСУ в районе Волчанска
ФАБ-3000 поразила пункт временной дислокации ВСУ в районе Волчанска - РИА Новости, 28.10.2024
ФАБ-3000 поразила пункт временной дислокации ВСУ в районе Волчанска
Минобороны РФ показало видео уничтожения авиабомбой ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции пункта временной дислокации ВСУ в районе Волчанска РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T13:47
2024-10-28T15:34
волчанск
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
харьковская область
воздушно-космические силы россии
украина
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Минобороны РФ показало видео уничтожения авиабомбой ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции пункта временной дислокации ВСУ в районе Волчанска Харьковской области."В результате разведывательных мероприятий ВС РФ в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области был обнаружен пункт временной дислокации ВСУ. Координаты цели были переданы летчикам ВКС России, которые точным попаданием авиационной бомбой с универсальным модулем планирования и коррекции уничтожили ПВД противника", — говорится в сообщении ведомства.В министерстве отмечают, что в момент нанесения удара в пункте находился командный состав одного из подразделений ВСУ.
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волчанск
харьковская область
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Уничтожение авиабомбой ФАБ-3000 пункта временной дислокации ВСУ
Минобороны показало уничтожение авиабомбой ФАБ-3000 пункта временной дислокации ВСУ в районе Волчанска Харьковской области
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волчанск, вооруженные силы украины, харьковская область, воздушно-космические силы россии, украина, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Волчанск, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Воздушно-космические силы России, Украина, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ФАБ-3000 поразила пункт временной дислокации ВСУ в районе Волчанска

Минобороны показало кадры удара ФАБ-3000 по ВСУ в районе Волчанска

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Минобороны РФ показало видео уничтожения авиабомбой ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции пункта временной дислокации ВСУ в районе Волчанска Харьковской области.
"В результате разведывательных мероприятий ВС РФ в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области был обнаружен пункт временной дислокации ВСУ. Координаты цели были переданы летчикам ВКС России, которые точным попаданием авиационной бомбой с универсальным модулем планирования и коррекции уничтожили ПВД противника", — говорится в сообщении ведомства.
В министерстве отмечают, что в момент нанесения удара в пункте находился командный состав одного из подразделений ВСУ.
Удар авиабомбой ФАБ-3000 по пункту временной дислокации ВСУ в ДНР - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
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24 октября, 12:25
 
Специальная военная операция на УкраинеВолчанскВооруженные силы УкраиныХарьковская областьВоздушно-космические силы РоссииУкраинаВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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