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ФАБ-3000 поразила пункт временной дислокации ВСУ в районе Волчанска
ФАБ-3000 поразила пункт временной дислокации ВСУ в районе Волчанска - РИА Новости, 28.10.2024
ФАБ-3000 поразила пункт временной дислокации ВСУ в районе Волчанска
Минобороны РФ показало видео уничтожения авиабомбой ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции пункта временной дислокации ВСУ в районе Волчанска РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T13:47
2024-10-28T13:47
2024-10-28T15:34
волчанск
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Минобороны РФ показало видео уничтожения авиабомбой ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции пункта временной дислокации ВСУ в районе Волчанска Харьковской области."В результате разведывательных мероприятий ВС РФ в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области был обнаружен пункт временной дислокации ВСУ. Координаты цели были переданы летчикам ВКС России, которые точным попаданием авиационной бомбой с универсальным модулем планирования и коррекции уничтожили ПВД противника", — говорится в сообщении ведомства.В министерстве отмечают, что в момент нанесения удара в пункте находился командный состав одного из подразделений ВСУ.
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Уничтожение авиабомбой ФАБ-3000 пункта временной дислокации ВСУ
Минобороны показало уничтожение авиабомбой ФАБ-3000 пункта временной дислокации ВСУ в районе Волчанска Харьковской области
2024-10-28T13:47
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ФАБ-3000 поразила пункт временной дислокации ВСУ в районе Волчанска
Минобороны показало кадры удара ФАБ-3000 по ВСУ в районе Волчанска