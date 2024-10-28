ВС России отразили семь контратак ВСУ в Курском приграничье
Минобороны: ВСУ потеряли до 80 человек убитыми и ранеными в курском приграничье
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне специальной военной операции
Российские военнослужащие в зоне специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Российские войска за минувшие сутки отбили семь контратак ВСУ в курском приграничье, сообщило Минобороны.
"Подразделениями группировки (войск "Север". — Прим. ред.) отражены семь контратак противника в направлении населенных пунктов Кремяное, Нижний Клин и Новоивановка, а также сорваны четыре попытки контратак ВСУ", — говорится в дневной сводке об отражении попытки вторжения ВСУ в Курскую область.
Наступление группировки "Север" продолжается. Войска ударили по позициям 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Дарьино, Зеленого Шляха, Нижнего Клина, Николаево-Дарьино, Новоивановки и Плёхово.
Армейская авиация и артиллерия ударили по войскам и технике 21-й, 22-й, 41-й, 47-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ. Оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й, 95-й десантно-штурмовых бригад, а также 103-й, 129-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Нацгвардии Украины.
За сутки потери ВСУ превысили 350 военнослужащих. Уничтожены боевая машина пехоты и шесть боевых бронированных машин, семь артиллерийских орудий, три миномета, командно-штабная машина и 17 автомобилей. Трое военнослужащих ВСУ сдались в плен.