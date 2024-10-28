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ВС России отразили семь контратак ВСУ в Курском приграничье - РИА Новости, 28.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:40 28.10.2024 (обновлено: 14:11 28.10.2024)
https://ria.ru/20241028/minoborony-1980495884.html
ВС России отразили семь контратак ВСУ в Курском приграничье
ВС России отразили семь контратак ВСУ в Курском приграничье - РИА Новости, 28.10.2024
ВС России отразили семь контратак ВСУ в Курском приграничье
Российские войска за минувшие сутки отбили семь контратак ВСУ в курском приграничье, сообщило Минобороны. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T13:40
2024-10-28T14:11
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
курская область
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Российские войска за минувшие сутки отбили семь контратак ВСУ в курском приграничье, сообщило Минобороны. "Подразделениями группировки (войск "Север". — Прим. ред.) отражены семь контратак противника в направлении населенных пунктов Кремяное, Нижний Клин и Новоивановка, а также сорваны четыре попытки контратак ВСУ", — говорится в дневной сводке об отражении попытки вторжения ВСУ в Курскую область.Наступление группировки "Север" продолжается. Войска ударили по позициям 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Дарьино, Зеленого Шляха, Нижнего Клина, Николаево-Дарьино, Новоивановки и Плёхово.Армейская авиация и артиллерия ударили по войскам и технике 21-й, 22-й, 41-й, 47-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ. Оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й, 95-й десантно-штурмовых бригад, а также 103-й, 129-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Нацгвардии Украины.За сутки потери ВСУ превысили 350 военнослужащих. Уничтожены боевая машина пехоты и шесть боевых бронированных машин, семь артиллерийских орудий, три миномета, командно-штабная машина и 17 автомобилей. Трое военнослужащих ВСУ сдались в плен.
https://ria.ru/20241028/minoborony-1980423957.html
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), курская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Курская область
ВС России отразили семь контратак ВСУ в Курском приграничье

Минобороны: ВСУ потеряли до 80 человек убитыми и ранеными в курском приграничье

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне специальной военной операции
Российские военнослужащие в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российские военнослужащие в зоне специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Российские войска за минувшие сутки отбили семь контратак ВСУ в курском приграничье, сообщило Минобороны.
"Подразделениями группировки (войск "Север". — Прим. ред.) отражены семь контратак противника в направлении населенных пунктов Кремяное, Нижний Клин и Новоивановка, а также сорваны четыре попытки контратак ВСУ", — говорится в дневной сводке об отражении попытки вторжения ВСУ в Курскую область.
Бронегруппа морских пехотинцев Тихоокеанского флота группировки войск Север в ходе рейда уничтожила группу украинских националистов в опорном пункте в приграничье Курской области - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
В Курской области морпехи ТОФ без потерь разгромили опорный пункт ВСУ
Вчера, 05:07
Наступление группировки "Север" продолжается. Войска ударили по позициям 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Дарьино, Зеленого Шляха, Нижнего Клина, Николаево-Дарьино, Новоивановки и Плёхово.
Армейская авиация и артиллерия ударили по войскам и технике 21-й, 22-й, 41-й, 47-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ. Оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й, 95-й десантно-штурмовых бригад, а также 103-й, 129-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Нацгвардии Украины.
За сутки потери ВСУ превысили 350 военнослужащих. Уничтожены боевая машина пехоты и шесть боевых бронированных машин, семь артиллерийских орудий, три миномета, командно-штабная машина и 17 автомобилей. Трое военнослужащих ВСУ сдались в плен.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
СМИ рассказали о военных преступлениях ВСУ в Курской области
Вчера, 10:44
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Курская область
 
 
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