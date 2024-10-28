https://ria.ru/20241028/minoborony-1980495884.html

ВС России отразили семь контратак ВСУ в Курском приграничье

ВС России отразили семь контратак ВСУ в Курском приграничье - РИА Новости, 28.10.2024

ВС России отразили семь контратак ВСУ в Курском приграничье

Российские войска за минувшие сутки отбили семь контратак ВСУ в курском приграничье, сообщило Минобороны. РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T13:40

2024-10-28T13:40

2024-10-28T14:11

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

курская область

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Российские войска за минувшие сутки отбили семь контратак ВСУ в курском приграничье, сообщило Минобороны. "Подразделениями группировки (войск "Север". — Прим. ред.) отражены семь контратак противника в направлении населенных пунктов Кремяное, Нижний Клин и Новоивановка, а также сорваны четыре попытки контратак ВСУ", — говорится в дневной сводке об отражении попытки вторжения ВСУ в Курскую область.Наступление группировки "Север" продолжается. Войска ударили по позициям 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Дарьино, Зеленого Шляха, Нижнего Клина, Николаево-Дарьино, Новоивановки и Плёхово.Армейская авиация и артиллерия ударили по войскам и технике 21-й, 22-й, 41-й, 47-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ. Оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й, 95-й десантно-штурмовых бригад, а также 103-й, 129-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Нацгвардии Украины.За сутки потери ВСУ превысили 350 военнослужащих. Уничтожены боевая машина пехоты и шесть боевых бронированных машин, семь артиллерийских орудий, три миномета, командно-штабная машина и 17 автомобилей. Трое военнослужащих ВСУ сдались в плен.

https://ria.ru/20241028/minoborony-1980423957.html

https://ria.ru/20241028/prestupleniya-1980451748.html

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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), курская область