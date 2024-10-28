https://ria.ru/20241028/minoborony-1980494112.html

Минобороны обновило данные о потерях ВСУ в Курской области

Минобороны обновило данные о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 28.10.2024

Минобороны обновило данные о потерях ВСУ в Курской области

ВСУ за минувшие сутки на курском направлении потеряли свыше 350 человек и семь единиц бронетехники, трое украинских военнослужащих сдались в плен, сообщило... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T13:34

2024-10-28T13:34

2024-10-28T13:37

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курская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. ВСУ за минувшие сутки на курском направлении потеряли свыше 350 человек и семь единиц бронетехники, трое украинских военнослужащих сдались в плен, сообщило Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих, уничтожены семь единиц бронетехники, в том числе боевая машина пехоты и шесть боевых бронированных машин, а также семь артиллерийских орудий, из них пять самоходных артиллерийских установок Paladin, три миномета, командно-штабная машина и 17 автомобилей. Три военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сообщении.Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 27 530 военнослужащих, 177 танков, 98 боевых машин пехоты, 106 бронетранспортеров, 1020 боевых бронированных машин, 710 автомобилей, 236 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 57 станций РЭБ, 11 РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 23 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, три бронированные ремонтно-эвакуационные машины и командно-штабная машина.

https://ria.ru/20241028/prestupleniya-1980451748.html

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россия, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)