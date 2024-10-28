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Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 28.10.2024
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12:13 28.10.2024 (обновлено: 12:17 28.10.2024)
https://ria.ru/20241028/minoborony-1980474648.html
Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи
Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 28.10.2024
Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи
Подразделения "Южной" группировки российских войск заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили три атаки, ВСУ потеряли за сутки более 665 военнослужащих и... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T12:13
2024-10-28T12:17
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили три атаки, ВСУ потеряли за сутки более 665 военнослужащих и склад боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 24-й, 33-й, 54-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ и 37-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Дальнее, Семеновка, Ильинка, Северск, Часов Яр и Курахово Донецкой Народной Республики. Отражены три контратаки штурмовых групп 56-й мотопехотной бригады ВСУ", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли свыше 665 военнослужащих, 14 автомобилей, 122-миллиметровую гаубицу Д-30, 155-миллиметровую гаубицу М198 и четыре 105-миллиметровых орудия М119 производства США."Уничтожен полевой склад боеприпасов", - добавили в Минобороны.
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи

Минобороны: ВСУ потеряли более 665 военных в зоне ответственности "Юга"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили три атаки, ВСУ потеряли за сутки более 665 военнослужащих и склад боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 24-й, 33-й, 54-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ и 37-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Дальнее, Семеновка, Ильинка, Северск, Часов Яр и Курахово Донецкой Народной Республики. Отражены три контратаки штурмовых групп 56-й мотопехотной бригады ВСУ", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, ВСУ потеряли свыше 665 военнослужащих, 14 автомобилей, 122-миллиметровую гаубицу Д-30, 155-миллиметровую гаубицу М198 и четыре 105-миллиметровых орудия М119 производства США.
"Уничтожен полевой склад боеприпасов", - добавили в Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная Республика
 
 
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