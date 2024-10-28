https://ria.ru/20241028/minoborony-1980474648.html

Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи

Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 28.10.2024

Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи

Подразделения "Южной" группировки российских войск заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили три атаки, ВСУ потеряли за сутки более 665 военнослужащих и... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T12:13

2024-10-28T12:13

2024-10-28T12:17

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вооруженные силы рф

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили три атаки, ВСУ потеряли за сутки более 665 военнослужащих и склад боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 24-й, 33-й, 54-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ и 37-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Дальнее, Семеновка, Ильинка, Северск, Часов Яр и Курахово Донецкой Народной Республики. Отражены три контратаки штурмовых групп 56-й мотопехотной бригады ВСУ", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли свыше 665 военнослужащих, 14 автомобилей, 122-миллиметровую гаубицу Д-30, 155-миллиметровую гаубицу М198 и четыре 105-миллиметровых орудия М119 производства США."Уничтожен полевой склад боеприпасов", - добавили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика