ВС России освободили Цукурино в ДНР
Минобороны: ВС России освободили населенный пункт Цукурино в Донбассе
Военнослужащий ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Российские войска заняли поселок Цукурино в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Цукурино", — говорится в сообщении.
© ИнфографикаГруппировка войск "Центр" освободила поселок Цукурино в ДНР
© Инфографика
Группировка войск "Центр" освободила поселок Цукурино в ДНР
Поселок находится в нескольких километрах к югу от Селидово, где, как отмечал глава ДНР Денис Пушилин, сейчас проводится дозачистка от украинских войск. Продвижение российских войск на этом направлении серьезно ломает логистику ВСУ.
Кроме того, силы группировки "Центр" ударили по войскам и технике 24-й механизированной, 58-й мотопехотной, 142-й пехотной, 5-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах Димитрова, Александро-Калиново, Правдовки и Вишневого.
Также российские подразделения отбили 11 контратак штурмовых групп 42-й, 53-й, 93-й, 100-й, 110-й, 150-й механизированных бригад и 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ.
Потери противника за сутки в зоне ответственности группировки "Центр" составили: более 520 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица "Мста-Б", два орудия Д-20 и две гаубицы Д-30. Уничтожен израильский тактический радиолокационный комплекс ieMHR.
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