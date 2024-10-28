https://ria.ru/20241028/minoborony-1980473161.html

ВС России освободили Цукурино в ДНР

ВС России освободили Цукурино в ДНР - РИА Новости, 28.10.2024

ВС России освободили Цукурино в ДНР

Российские войска заняли поселок Цукурино в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны. РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T12:09

2024-10-28T12:09

2024-10-28T15:09

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Российские войска заняли поселок Цукурино в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Цукурино", — говорится в сообщении.Кроме того, силы группировки "Центр" ударили по войскам и технике 24-й механизированной, 58-й мотопехотной, 142-й пехотной, 5-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах Димитрова, Александро-Калиново, Правдовки и Вишневого.Также российские подразделения отбили 11 контратак штурмовых групп 42-й, 53-й, 93-й, 100-й, 110-й, 150-й механизированных бригад и 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ.Потери противника за сутки в зоне ответственности группировки "Центр" составили: более 520 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица "Мста-Б", два орудия Д-20 и две гаубицы Д-30. Уничтожен израильский тактический радиолокационный комплекс ieMHR.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф