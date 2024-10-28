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ВС России освободили Цукурино в ДНР - РИА Новости, 28.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:09 28.10.2024 (обновлено: 15:09 28.10.2024)
https://ria.ru/20241028/minoborony-1980473161.html
ВС России освободили Цукурино в ДНР
ВС России освободили Цукурино в ДНР - РИА Новости, 28.10.2024
ВС России освободили Цукурино в ДНР
Российские войска заняли поселок Цукурино в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T12:09
2024-10-28T15:09
россия
донбасс
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Российские войска заняли поселок Цукурино в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Цукурино", — говорится в сообщении.Кроме того, силы группировки "Центр" ударили по войскам и технике 24-й механизированной, 58-й мотопехотной, 142-й пехотной, 5-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах Димитрова, Александро-Калиново, Правдовки и Вишневого.Также российские подразделения отбили 11 контратак штурмовых групп 42-й, 53-й, 93-й, 100-й, 110-й, 150-й механизированных бригад и 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ.Потери противника за сутки в зоне ответственности группировки "Центр" составили: более 520 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица "Мста-Б", два орудия Д-20 и две гаубицы Д-30. Уничтожен израильский тактический радиолокационный комплекс ieMHR.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Россия, Донбасс, Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России освободили Цукурино в ДНР

Минобороны: ВС России освободили населенный пункт Цукурино в Донбассе

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Российские войска заняли поселок Цукурино в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Цукурино", — говорится в сообщении.
© ИнфографикаГруппировка войск "Центр" освободила поселок Цукурино в ДНР
Группировка войск Центр освободила поселок Цукурино в ДНР
© Инфографика
Группировка войск "Центр" освободила поселок Цукурино в ДНР

Поселок находится в нескольких километрах к югу от Селидово, где, как отмечал глава ДНР Денис Пушилин, сейчас проводится дозачистка от украинских войск. Продвижение российских войск на этом направлении серьезно ломает логистику ВСУ.

Кроме того, силы группировки "Центр" ударили по войскам и технике 24-й механизированной, 58-й мотопехотной, 142-й пехотной, 5-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах Димитрова, Александро-Калиново, Правдовки и Вишневого.
Также российские подразделения отбили 11 контратак штурмовых групп 42-й, 53-й, 93-й, 100-й, 110-й, 150-й механизированных бригад и 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ.
Потери противника за сутки в зоне ответственности группировки "Центр" составили: более 520 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица "Мста-Б", два орудия Д-20 и две гаубицы Д-30. Уничтожен израильский тактический радиолокационный комплекс ieMHR.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонбассДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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