https://ria.ru/20241028/migratsiya-1980555981.html

Госдума рассмотрит четыре законопроекта по борьбе с незаконной миграцией

Госдума рассмотрит четыре законопроекта по борьбе с незаконной миграцией - РИА Новости, 28.10.2024

Госдума рассмотрит четыре законопроекта по борьбе с незаконной миграцией

Четыре законопроекта в части противодействия незаконной миграции будут рассмотрены во вторник в Госдуме во втором чтении, сообщил председатель Госдумы Вячеслав... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T18:10

2024-10-28T18:10

2024-10-28T19:13

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миграция

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Четыре законопроекта в части противодействия незаконной миграции будут рассмотрены во вторник в Госдуме во втором чтении, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин."Завтра на пленарном заседании планируем рассмотреть во втором чтении четыре законопроекта в части противодействия незаконной миграции. Не исключаю, что если не будет большого количества поправок, то сможем рассмотреть их и в третьем чтении. Ещё один законопроект, поправки в КоАП, планируем рассмотреть после региональной недели. Все законопроекты планируем принять до середины ноября", - сказал спикер ГД журналистам.При этом, по словам Володина, в среду может быть рассмотрен во втором чтении проект закона о конфискации денег, ценностей и иного имущества за организацию незаконной миграции.Парламентарий добавил, что, таким образом, к середине ноября Госдума сформирует законодательное поле в сфере противодействия нелегальной миграции.Так, по словам председателя Госдумы, в числе этих инициатив законопроект об отнесении к отягчающим наказание обстоятельствам совершение преступления лицом, незаконно находящимся на территории РФ. Законопроект вводит соответствующую законодательную новацию в часть 1 статьи 63 Уголовного кодекса РФ.Кроме того, среди этих проектов инициатива об отнесении к числу особо тяжких преступлений организацию незаконной миграции, совершенную организованной группой или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет, штраф от 3 миллионов до 5 миллионов рублей, лишение права занимать определённые должности. Законопроект также предлагает установить меры повышенной ответственности за подделку, изготовление или оборот поддельных документов и за преступления, связанные с фиктивной регистрацией и постановкой на учёт иностранных граждан. За это будет предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 6 лет.Еще один проект предлагает ввести внесудебную блокировку интернет-ресурсов, содержащих предложения о предоставлении незаконных услуг для мигрантов и реализации поддельных документов для оформления миграционного статуса.Четвертый проект закона, который планируется рассмотреть во вторник, предусматривает установление полного запрета для посреднических организаций принимать участие в приеме экзаменов у мигрантов.

https://ria.ru/20241023/kirgizija-1979605220.html

https://ria.ru/20240918/gosduma-1973516008.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, вячеслав володин, госдума рф, миграция, мигранты