https://ria.ru/20241028/medvedchuk-1980490692.html

Медведчук заявил о конфликте интересов властей и народа Молдавии

Медведчук заявил о конфликте интересов властей и народа Молдавии - РИА Новости, 28.10.2024

Медведчук заявил о конфликте интересов властей и народа Молдавии

В Молдавии конфликт интересов прозападной власти и народа привел к нестабильности в стране, евроинтеграционный опыт Украины отрезвляет простых молдаван, считает РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T13:22

2024-10-28T13:22

2024-10-28T13:22

молдавия

украина

виктор медведчук

майя санду

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. В Молдавии конфликт интересов прозападной власти и народа привел к нестабильности в стране, евроинтеграционный опыт Украины отрезвляет простых молдаван, считает председатель совета движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной на родине украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, об этом он написал в своей авторской колонке на сайте "Другая Украина". Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ. "Молдавия долгое время была самой бедной страной в Европе, пока Украина, записав в конституции курс в ЕС, перегнала РМ по бедности. Поэтому население уже понимает, что ни запись в конституции, ни сам курс в ЕС, не спасают от бедности, а, наоборот, они к ней приводят", - написал Медведчук. Он отметил, что путь интеграции Молдавии в ЕС выгоден лишь верхушке, в частности, президенту Майе Санду и ее окружению, но не простым гражданам. Он напомнил, что на пути в ЕС Владимир Зеленский мертвой хваткой вцепился за власть, не считаясь не с законами, ни с мнением граждан Украины. "Третье, что отрезвляет простых людей, то, что европейская интеграция всегда приплетается с интеграцией в НАТО, а это толкает постсоветские страны в войну. В Грузии это четко поняли и не желают своему народу пути, подобно тому, куда завел украинский народ Зеленский. Понимают это и в Молдавии. В Молдавии сегодня конфликт интересов прозападной власти и простого народа, что привело к нестабильности в стране", - отметил Медведчук. По его мнению, Западу, чтобы удержать Молдавию на своей орбите, нужно дать лицензию Санду "на отстрел оппонентов". "Однако и эта мера может не удержать Молдавию, поскольку рядом Приднестровье, а на Украине сочувствующие гражданам РМ гагаузы. В результате Евросоюз получит еще одну войну у своих границ. Так что, открыв рот на Молдавию, коллективный Запад рискует подавиться", - добавил Медведчук.

https://ria.ru/20241027/sandu-1980369447.html

https://ria.ru/20241025/evroreferendum-1980078914.html

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молдавия, украина, виктор медведчук, майя санду, евросоюз, в мире