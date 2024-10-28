https://ria.ru/20241028/medspravki-1980564605.html

Жители Подмосковья оформили более 315 тысяч медсправок онлайн

Жители Подмосковья оформили более 315 тысяч медсправок онлайн - РИА Новости, 28.10.2024

Жители Подмосковья оформили более 315 тысяч медсправок онлайн

Более 315 тысяч медицинских справок оформили через региональный портал "Госуслуги" жители Подмосковья с начала года, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T18:41

2024-10-28T18:41

2024-10-28T18:41

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

алексей сапанюк

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Более 315 тысяч медицинских справок оформили через региональный портал "Госуслуги" жители Подмосковья с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Это справка об отсутствии контактов с инфекционными больными, сертификат о профилактических прививках, справка 086/у, которая необходима абитуриентам, справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение - 070/у, выписка из амбулаторной карты и многие другие. "Благодаря внедрению такого цифрового сервиса, житель может сэкономить время на походе в поликлинику, так как он может заказать необходимые медицинские документы в несколько кликов. Справка появится в личном кабинете пациента на региональном портале "Госуслуг" "Здоровье"", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. В ведомстве отметили, что сертификат о профилактических прививках, справка для спортивной секции и выписка из амбулаторной карты формируются автоматически и доступны к скачиванию сразу после заказа. Для получения электронных справок для спортивной секции, абитуриентов, а также санаторно-курортной карты обязательно наличие профилактического медицинского осмотра, пройденного в течение календарного года.

https://ria.ru/20241028/uchitelya-1980550817.html

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московская область (подмосковье), алексей сапанюк, пособие по безработице