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Жители Подмосковья оформили более 315 тысяч медсправок онлайн - РИА Новости, 28.10.2024
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Новости Подмосковья
 
18:41 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/medspravki-1980564605.html
Жители Подмосковья оформили более 315 тысяч медсправок онлайн
Жители Подмосковья оформили более 315 тысяч медсправок онлайн - РИА Новости, 28.10.2024
Жители Подмосковья оформили более 315 тысяч медсправок онлайн
Более 315 тысяч медицинских справок оформили через региональный портал "Госуслуги" жители Подмосковья с начала года, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T18:41
2024-10-28T18:41
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Более 315 тысяч медицинских справок оформили через региональный портал "Госуслуги" жители Подмосковья с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Это справка об отсутствии контактов с инфекционными больными, сертификат о профилактических прививках, справка 086/у, которая необходима абитуриентам, справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение - 070/у, выписка из амбулаторной карты и многие другие. "Благодаря внедрению такого цифрового сервиса, житель может сэкономить время на походе в поликлинику, так как он может заказать необходимые медицинские документы в несколько кликов. Справка появится в личном кабинете пациента на региональном портале "Госуслуг" "Здоровье"", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. В ведомстве отметили, что сертификат о профилактических прививках, справка для спортивной секции и выписка из амбулаторной карты формируются автоматически и доступны к скачиванию сразу после заказа. Для получения электронных справок для спортивной секции, абитуриентов, а также санаторно-курортной карты обязательно наличие профилактического медицинского осмотра, пройденного в течение календарного года.
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московская область (подмосковье), алексей сапанюк, пособие по безработице
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Алексей Сапанюк, Пособие по безработице

Жители Подмосковья оформили более 315 тысяч медсправок онлайн

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Более 315 тысяч медицинских справок оформили через региональный портал "Госуслуги" жители Подмосковья с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Это справка об отсутствии контактов с инфекционными больными, сертификат о профилактических прививках, справка 086/у, которая необходима абитуриентам, справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение - 070/у, выписка из амбулаторной карты и многие другие.
"Благодаря внедрению такого цифрового сервиса, житель может сэкономить время на походе в поликлинику, так как он может заказать необходимые медицинские документы в несколько кликов. Справка появится в личном кабинете пациента на региональном портале "Госуслуг" "Здоровье"", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба.
В ведомстве отметили, что сертификат о профилактических прививках, справка для спортивной секции и выписка из амбулаторной карты формируются автоматически и доступны к скачиванию сразу после заказа. Для получения электронных справок для спортивной секции, абитуриентов, а также санаторно-курортной карты обязательно наличие профилактического медицинского осмотра, пройденного в течение календарного года.
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