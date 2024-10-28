https://ria.ru/20241028/mchs-1980419269.html

В Самаре полностью ликвидировали пожар в ресторане

В Самаре полностью ликвидировали пожар в ресторане - РИА Новости, 28.10.2024

В Самаре полностью ликвидировали пожар в ресторане

Пожар в ресторане в Кировском районе Самары полностью ликвидирован, погибших и пострадавших нет, сообщило ГУМЧС России по региону в своем Telegram-канале. РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T02:06

2024-10-28T02:06

2024-10-28T09:39

происшествия

коммерческая недвижимость

кировский район

россия

самара

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Пожар в ресторане в Кировском районе Самары полностью ликвидирован, погибших и пострадавших нет, сообщило ГУМЧС России по региону в своем Telegram-канале. МЧС получило информацию о пожаре в ресторане в Самаре в 18.28 мск. Сообщалось о горении крыши на площади 150 квадратных метров. Позже появились данные об увеличении площади пожара до 200 квадратных метров. "В 23.30 (22.30 мск) пожар на площади 200 квадратных метров локализован, горел воздуховод вытяжки и кровля. В 2.04 (1.04 мск) полностью ликвидирован", - сообщает ГУМЧС. Отмечается, что погибших и пострадавших нет, эвакуированы 145 человек. Для тушения пожара привлекались 132 человека и 41 единица техники, в том числе от МЧС России 75 человек, 17 единиц техники.

https://ria.ru/20241028/mchs-1980418446.html

https://ria.ru/20241028/pozhar-1980417726.html

кировский район

россия

самара

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происшествия, коммерческая недвижимость, кировский район, россия, самара, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)