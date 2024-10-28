https://ria.ru/20241028/mchs-1980418446.html
Пожар в жилом доме на Ленинском проспекте локализировали
Пожар в жилом доме на Ленинском проспекте локализировали - РИА Новости, 28.10.2024
Пожар в жилом доме на Ленинском проспекте локализировали
Пожар в жилом доме на Ленинском проспекте в Москве локализован на площади 350 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T01:39
2024-10-28T01:39
2024-10-28T01:39
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1c/1980418073_0:236:960:776_1920x0_80_0_0_c0957fc2677ce38f067e8aecf9187479.jpg
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Пожар в жилом доме на Ленинском проспекте в Москве локализован на площади 350 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС. Кровля девятиэтажного здания загорелась на юго-западе Москвы, предварительно, пострадавших нет. "Пожар локализован на площади 350 квадратных метров", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20241028/pozhar-1980417726.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1c/1980418073_0:235:960:955_1920x0_80_0_0_009d9eeaafbf2e186f1334db4f95729b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в жилом доме на Ленинском проспекте локализировали
МЧС: в Москве локализировали пожар в девятиэтажном жилом доме