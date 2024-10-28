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Пожар в жилом доме на Ленинском проспекте локализировали - РИА Новости, 28.10.2024
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01:39 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/mchs-1980418446.html
Пожар в жилом доме на Ленинском проспекте локализировали
Пожар в жилом доме на Ленинском проспекте локализировали - РИА Новости, 28.10.2024
Пожар в жилом доме на Ленинском проспекте локализировали
Пожар в жилом доме на Ленинском проспекте в Москве локализован на площади 350 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T01:39
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происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Пожар в жилом доме на Ленинском проспекте в Москве локализован на площади 350 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС. Кровля девятиэтажного здания загорелась на юго-западе Москвы, предварительно, пострадавших нет. "Пожар локализован на площади 350 квадратных метров", - говорится в сообщении ведомства.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в жилом доме на Ленинском проспекте локализировали

МЧС: в Москве локализировали пожар в девятиэтажном жилом доме

© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/TelegramПожар в девятиэтажном доме на юго-западе Москвы
Пожар в девятиэтажном доме на юго-западе Москвы - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/Telegram
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Пожар в жилом доме на Ленинском проспекте в Москве локализован на площади 350 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС.
Кровля девятиэтажного здания загорелась на юго-западе Москвы, предварительно, пострадавших нет.
"Пожар локализован на площади 350 квадратных метров", - говорится в сообщении ведомства.
Пожар в девятиэтажном доме на юго-западе Москвы. 28 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Московская прокуратура выясняет причины пожара в жилом доме
01:23
 
ПроисшествияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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