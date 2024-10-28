https://ria.ru/20241028/mchs-1980418446.html

Пожар в жилом доме на Ленинском проспекте локализировали

Пожар в жилом доме на Ленинском проспекте локализировали - РИА Новости, 28.10.2024

Пожар в жилом доме на Ленинском проспекте локализировали

Пожар в жилом доме на Ленинском проспекте в Москве локализован на площади 350 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС. РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T01:39

2024-10-28T01:39

2024-10-28T01:39

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Пожар в жилом доме на Ленинском проспекте в Москве локализован на площади 350 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС. Кровля девятиэтажного здания загорелась на юго-западе Москвы, предварительно, пострадавших нет. "Пожар локализован на площади 350 квадратных метров", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20241028/pozhar-1980417726.html

москва

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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)