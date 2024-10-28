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В ЛНР два рыбака подорвались на неизвестном устройстве - РИА Новости, 28.10.2024
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В ЛНР два рыбака подорвались на неизвестном устройстве
В ЛНР два рыбака подорвались на неизвестном устройстве - РИА Новости, 28.10.2024
В ЛНР два рыбака подорвались на неизвестном устройстве
Двое мужчин получили ранения в поселке Калиново Луганской Народной Республики, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве во время рыбалки, сообщил в своем РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T08:00
2024-10-28T08:00
специальная военная операция на украине
в мире
первомайск
луганск
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ПЕРВОМАЙСК, 28 окт - РИА Новости. Двое мужчин получили ранения в поселке Калиново Луганской Народной Республики, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве во время рыбалки, сообщил в своем Telegram-канале глава городского округа Первомайск Сергей Колягин. "Вчера двое местных жителей пгт Калиново во время рыбалки подорвались на неустановленном взрывном устройстве возле реки Лугань в районе "Челябино". Мужчины 1991 и 1995 годов рождения получили множественные осколочные ранения различных частей тела", - сообщил Колягин. Он уточнил, что бригада скорой помощи доставила пострадавших в Первомайскую центральную городскую многопрофильную больницу, где им была оказана первая медицинская помощь, после чего оба мужчины были доставлены в Луганск.
https://ria.ru/20241028/gusev-1980427326.html
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в мире, первомайск, луганск
Специальная военная операция на Украине, В мире, Первомайск, Луганск
В ЛНР два рыбака подорвались на неизвестном устройстве

В поселке Калиново ЛНР двое мужчин подорвались на взрывном устройстве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ПЕРВОМАЙСК, 28 окт - РИА Новости. Двое мужчин получили ранения в поселке Калиново Луганской Народной Республики, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве во время рыбалки, сообщил в своем Telegram-канале глава городского округа Первомайск Сергей Колягин.
"Вчера двое местных жителей пгт Калиново во время рыбалки подорвались на неустановленном взрывном устройстве возле реки Лугань в районе "Челябино". Мужчины 1991 и 1995 годов рождения получили множественные осколочные ранения различных частей тела", - сообщил Колягин.
Он уточнил, что бригада скорой помощи доставила пострадавших в Первомайскую центральную городскую многопрофильную больницу, где им была оказана первая медицинская помощь, после чего оба мужчины были доставлены в Луганск.
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