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В ЛНР два рыбака подорвались на неизвестном устройстве
В ЛНР два рыбака подорвались на неизвестном устройстве - РИА Новости, 28.10.2024
В ЛНР два рыбака подорвались на неизвестном устройстве
Двое мужчин получили ранения в поселке Калиново Луганской Народной Республики, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве во время рыбалки, сообщил в своем РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T08:00
2024-10-28T08:00
2024-10-28T08:00
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ПЕРВОМАЙСК, 28 окт - РИА Новости. Двое мужчин получили ранения в поселке Калиново Луганской Народной Республики, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве во время рыбалки, сообщил в своем Telegram-канале глава городского округа Первомайск Сергей Колягин. "Вчера двое местных жителей пгт Калиново во время рыбалки подорвались на неустановленном взрывном устройстве возле реки Лугань в районе "Челябино". Мужчины 1991 и 1995 годов рождения получили множественные осколочные ранения различных частей тела", - сообщил Колягин. Он уточнил, что бригада скорой помощи доставила пострадавших в Первомайскую центральную городскую многопрофильную больницу, где им была оказана первая медицинская помощь, после чего оба мужчины были доставлены в Луганск.
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в мире, первомайск, луганск
Специальная военная операция на Украине, В мире, Первомайск, Луганск
В ЛНР два рыбака подорвались на неизвестном устройстве
В поселке Калиново ЛНР двое мужчин подорвались на взрывном устройстве