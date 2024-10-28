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В Ливане за сутки от израильских ударов погибли 38 человек - РИА Новости, 28.10.2024
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20:19 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/livan-1980584167.html
В Ливане за сутки от израильских ударов погибли 38 человек
В Ливане за сутки от израильских ударов погибли 38 человек - РИА Новости, 28.10.2024
В Ливане за сутки от израильских ударов погибли 38 человек
Жертвами бомбардировок израильской авиации по городам и поселениям Ливана за минувшие сутки стали 38 человек, 124 получили ранения, сообщается в заявлении... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T20:19
2024-10-28T20:19
в мире
ливан
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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БЕЙРУТ, 28 окт - РИА Новости. Жертвами бомбардировок израильской авиации по городам и поселениям Ливана за минувшие сутки стали 38 человек, 124 получили ранения, сообщается в заявлении центра экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана. "За сутки жертвами израильских бомбардировок стали 38 граждан, 124 получили ранения", - написано в заявлении. Согласно отчету, общее количество погибших с начала израильских ударов по Ливану в октябре 2023 года возросло до 2 710 человек, ранения получили 12 592 мирных жителя.
https://ria.ru/20240919/terror-1973491090.html
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в мире, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В Ливане за сутки от израильских ударов погибли 38 человек

Минздрав Ливана: за сутки от израильских ударов погибли 38 человек, 124 ранены

© AP Photo / Hussein MallaАрмия обороны Израиля нанесла удар по району Ливана
Армия обороны Израиля нанесла удар по району Ливана - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Армия обороны Израиля нанесла удар по району Ливана. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 28 окт - РИА Новости. Жертвами бомбардировок израильской авиации по городам и поселениям Ливана за минувшие сутки стали 38 человек, 124 получили ранения, сообщается в заявлении центра экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана.
«
"За сутки жертвами израильских бомбардировок стали 38 граждан, 124 получили ранения", - написано в заявлении.
Согласно отчету, общее количество погибших с начала израильских ударов по Ливану в октябре 2023 года возросло до 2 710 человек, ранения получили 12 592 мирных жителя.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
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В миреЛиванОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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