https://ria.ru/20241028/livan-1980584167.html

В Ливане за сутки от израильских ударов погибли 38 человек

В Ливане за сутки от израильских ударов погибли 38 человек - РИА Новости, 28.10.2024

В Ливане за сутки от израильских ударов погибли 38 человек

Жертвами бомбардировок израильской авиации по городам и поселениям Ливана за минувшие сутки стали 38 человек, 124 получили ранения, сообщается в заявлении... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T20:19

2024-10-28T20:19

2024-10-28T20:19

в мире

ливан

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БЕЙРУТ, 28 окт - РИА Новости. Жертвами бомбардировок израильской авиации по городам и поселениям Ливана за минувшие сутки стали 38 человек, 124 получили ранения, сообщается в заявлении центра экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана. "За сутки жертвами израильских бомбардировок стали 38 граждан, 124 получили ранения", - написано в заявлении. Согласно отчету, общее количество погибших с начала израильских ударов по Ливану в октябре 2023 года возросло до 2 710 человек, ранения получили 12 592 мирных жителя.

https://ria.ru/20240919/terror-1973491090.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024