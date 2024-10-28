https://ria.ru/20241028/livan-1980455206.html

В ливанском городе Тир из-за удара Израиля погибли пять человек

В ливанском городе Тир из-за удара Израиля погибли пять человек - РИА Новости, 28.10.2024

В ливанском городе Тир из-за удара Израиля погибли пять человек

Израильская авиация нанесла удары по кварталу Рамль в городе Тир на юге Ливана, пять человек погибли и десять получили ранения, сообщает центр экстренных... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T10:52

2024-10-28T10:52

2024-10-28T10:57

в мире

израиль

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БЕЙРУТ, 28 окт - РИА Новости. Израильская авиация нанесла удары по кварталу Рамль в городе Тир на юге Ливана, пять человек погибли и десять получили ранения, сообщает центр экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана."Авиация враждебного Израиля атаковала жилое здание в квартале Рамль в Тире. По предварительным данным, пять человек погибли и десять ранены", - говорится в заявлении.Согласно отчету центра ЧС, на месте продолжается поисково-спасательная операция.Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,6 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.

https://ria.ru/20241024/izrail-1979831214.html

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израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024