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В ливанском городе Тир из-за удара Израиля погибли пять человек - РИА Новости, 28.10.2024
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10:52 28.10.2024 (обновлено: 10:57 28.10.2024)
https://ria.ru/20241028/livan-1980455206.html
В ливанском городе Тир из-за удара Израиля погибли пять человек
В ливанском городе Тир из-за удара Израиля погибли пять человек - РИА Новости, 28.10.2024
В ливанском городе Тир из-за удара Израиля погибли пять человек
Израильская авиация нанесла удары по кварталу Рамль в городе Тир на юге Ливана, пять человек погибли и десять получили ранения, сообщает центр экстренных... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T10:52
2024-10-28T10:57
в мире
израиль
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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БЕЙРУТ, 28 окт - РИА Новости. Израильская авиация нанесла удары по кварталу Рамль в городе Тир на юге Ливана, пять человек погибли и десять получили ранения, сообщает центр экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана."Авиация враждебного Израиля атаковала жилое здание в квартале Рамль в Тире. По предварительным данным, пять человек погибли и десять ранены", - говорится в заявлении.Согласно отчету центра ЧС, на месте продолжается поисково-спасательная операция.Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,6 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
https://ria.ru/20241024/izrail-1979831214.html
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в мире, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В ливанском городе Тир из-за удара Израиля погибли пять человек

В ливанском городе Тир из-за удара Израиля погибли пять человек, десять ранены

© AP Photo / Hassan AmmarАвтомобиль скорой помощи в Ливане
Автомобиль скорой помощи в Ливане - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
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БЕЙРУТ, 28 окт - РИА Новости. Израильская авиация нанесла удары по кварталу Рамль в городе Тир на юге Ливана, пять человек погибли и десять получили ранения, сообщает центр экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана.
"Авиация враждебного Израиля атаковала жилое здание в квартале Рамль в Тире. По предварительным данным, пять человек погибли и десять ранены", - говорится в заявлении.
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Согласно отчету центра ЧС, на месте продолжается поисково-спасательная операция.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,6 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
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В миреИзраильОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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